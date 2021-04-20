聽新聞
test
0:00 / 0:00
舉重／大魔王鄧薇未下場 陳玟卉亞錦賽橫掃三金
舉重女神郭婞淳於亞錦賽女子59公斤級拿下3金佳績後，今天登場的女子64公斤級好手陳玟卉也傳回奪金佳績，她在抓舉項目舉出所有選手最重的100公斤奪金，而挺舉部分三次試舉分別挑戰119、125與128公斤也都成功，加上總和228公斤，同樣抱回3面金牌。
今年24歲的陳玟卉，過去為女子71公斤級選手，不過為了追逐奧運夢在轉戰64公斤後，目前世界積分排名第17名，這次亞錦賽在同量級最大競爭對手，同時也是三項世界紀錄保持人中國大陸鄧薇僅參賽未下場的情況下，陳玟卉在抓舉項目3次試舉中分別舉出94公斤、98公斤與100公斤的佳績，先是拿下抓舉金牌。
在抓舉已經取得領先的情況下，陳玟卉挺舉項目也一路領先其他參賽選手，第一次試舉119公斤就成功達成，接下來挑戰125公斤、128公斤也都順利通過，讓陳玟卉在完成所有試舉並確定橫掃3金後，開心的在台上振臂高呼。
最終陳玟卉也以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤拿下3面金牌，總和成績更是領先第二名的菲律賓選手多達15公斤，創下個人參與國際賽事的最佳成績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言