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舉重／大魔王鄧薇未下場 陳玟卉亞錦賽橫掃三金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
陳玟卉奪下三金。 擷圖自畫面
陳玟卉奪下三金。 擷圖自畫面

舉重女神郭婞淳於亞錦賽女子59公斤級拿下3金佳績後，今天登場的女子64公斤級好手陳玟卉也傳回奪金佳績，她在抓舉項目舉出所有選手最重的100公斤奪金，而挺舉部分三次試舉分別挑戰119、125與128公斤也都成功，加上總和228公斤，同樣抱回3面金牌。

今年24歲的陳玟卉，過去為女子71公斤級選手，不過為了追逐奧運夢在轉戰64公斤後，目前世界積分排名第17名，這次亞錦賽在同量級最大競爭對手，同時也是三項世界紀錄保持人中國大陸鄧薇僅參賽未下場的情況下，陳玟卉在抓舉項目3次試舉中分別舉出94公斤、98公斤與100公斤的佳績，先是拿下抓舉金牌。

在抓舉已經取得領先的情況下，陳玟卉挺舉項目也一路領先其他參賽選手，第一次試舉119公斤就成功達成，接下來挑戰125公斤、128公斤也都順利通過，讓陳玟卉在完成所有試舉並確定橫掃3金後，開心的在台上振臂高呼。

最終陳玟卉也以抓舉100公斤、挺舉128公斤、總和228公斤拿下3面金牌，總和成績更是領先第二名的菲律賓選手多達15公斤，創下個人參與國際賽事的最佳成績。

陳玟卉。 舉重協會提供
陳玟卉。 舉重協會提供

陳玟卉(左)。 舉重協會提供
陳玟卉(左)。 舉重協會提供

陳玟卉。 舉重協會提供
陳玟卉。 舉重協會提供

郭婞淳 舉重

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