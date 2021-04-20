全中運羽球／直落3復仇 大同重回女團后座

去年7月敗給高雄中學，北市大同高中挑戰衛冕失利，不過相隔半年馬上報仇，今天在110年雲林全中運金牌戰拍下老對手，且是前3點打完就重新迎回金牌，讓教頭林峻永直呼意想不到。

「本來預設應該會打到第5點，因為雄中黃宥薰和女雙的實力都很好。」林峻永笑說，原本排點也是設定黃宥薰會打第一點，大同派上去年女單金牌黃瀞平迎敵，沒想到「抓點」錯誤，黃宥薰第2點才出賽，不過子弟兵也爭氣，黃宥薰和第2點的簡綵琳雖都打滿3局，仍有驚無險收下勝利。

為球隊拿下「聽牌」優勢的簡綵琳，決勝局換邊時已經取得11：4領先，但換邊後卻被追到20：20，讓戰局一度緊張，不過最終仍連拿2分，在「丟士」中拿下勝利。

雄中第3點女雙宋奕萱／許尹鏸是去年全中運女雙金牌，不過大同宋祐媗／林若珩演出逆轉勝，金牌到手也補上國中組無緣頒獎台的小遺憾。