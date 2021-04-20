快訊

懸缺三個月終於核定！ 台鐵局長由副局長杜微升任

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

全中運羽球／直落3復仇 大同重回女團后座

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
大同要回全中運高女組團隊金牌。圖／運促會提供
大同要回全中運高女組團隊金牌。圖／運促會提供

去年7月敗給高雄中學，北市大同高中挑戰衛冕失利，不過相隔半年馬上報仇，今天在110年雲林全中運金牌戰拍下老對手，且是前3點打完就重新迎回金牌，讓教頭林峻永直呼意想不到。

「本來預設應該會打到第5點，因為雄中黃宥薰和女雙的實力都很好。」林峻永笑說，原本排點也是設定黃宥薰會打第一點，大同派上去年女單金牌黃瀞平迎敵，沒想到「抓點」錯誤，黃宥薰第2點才出賽，不過子弟兵也爭氣，黃宥薰和第2點的簡綵琳雖都打滿3局，仍有驚無險收下勝利。

為球隊拿下「聽牌」優勢的簡綵琳，決勝局換邊時已經取得11：4領先，但換邊後卻被追到20：20，讓戰局一度緊張，不過最終仍連拿2分，在「丟士」中拿下勝利。

雄中第3點女雙宋奕萱／許尹鏸是去年全中運女雙金牌，不過大同宋祐媗／林若珩演出逆轉勝，金牌到手也補上國中組無緣頒獎台的小遺憾。

接續個人賽，林峻永笑說，期待黃瀞平能突破學姊李佳馨成績，「佳馨以前拿過3塊女單金牌，瀞平國中已經拿兩塊，去年高二也拿，看能不能挑戰『李佳馨障礙』。」

簡綵琳打下第2點單打勝利。圖／運促會提供
簡綵琳打下第2點單打勝利。圖／運促會提供
黃瀞平打下首點勝利，振臂慶賀。圖／運促會提供
黃瀞平打下首點勝利，振臂慶賀。圖／運促會提供
北市大同要回女團金牌，場邊球員和教練慶祝。圖／運促會提供
北市大同要回女團金牌，場邊球員和教練慶祝。圖／運促會提供
大同第3點女雙順利「關門」，為球隊打下全中運女團金牌。圖／運促會提供
大同第3點女雙順利「關門」，為球隊打下全中運女團金牌。圖／運促會提供

全中運

延伸閱讀

黑幫二代接任太陽會大同分會長 警掃黑逮8人組織送辦

全中運射箭／完封老對手 三民高男團衛冕成功

全中運射箭／都是神隊友！永豐高女團衛冕成功

全中運桌球／助松山家商3連霸 馮翊新：想盡快追上林昀儒

相關新聞

全中運羽球／直落3復仇 大同重回女團后座

去年7月敗給高雄中學，北市大同高中挑戰衛冕失利，不過相隔半年馬上報仇，今天在110年雲林全中運金牌戰拍下老對手，且是前3...

運動企業認證已受惠76萬人 第6年即日起開始徵件 

體育署主辦的「運動企業認證」正式邁入第6年，持續獲得企業界熱烈迴響，署長張少熙表示，自105年以來，參與運動企業認證的企...

足球／有球迷抵制歐洲超級聯盟 憂心扼殺多年基礎

歐超聯議題持續在歐洲燃燒，儼然快變成打對壘的足壇大戰！歐超聯消息發酵一天後，較為保守派的德甲與法甲暫時抵抗住高額獎金的誘惑，對歐超聯說不。在雙方態度強硬的情況下，球迷擔心歐超聯會扼殺足球，失去歐洲足球

自行車／澎湖跳島嘉年華 美女主播、車友訪最美海灣

為推動「2021台灣自行車節」及促進澎湖休閒觀光運動發展，澎湖國家風景區管理處特別辦理「2021澎湖自行車跳島嘉年華」活...

全中運射箭／完封老對手 三民高男團衛冕成功

和去年全中運同樣的高男團金牌戰組合，110年雲林全中運再度上演，結果也和去年相同，三民高中在「新北內戰」中以6：0擊敗強...

網球／納達爾稱球王對紀錄太執著 約克維奇做出回應

日前在蒙地卡羅大師賽皆提前落敗的納達爾(Rafael Nadal)及約克維奇(Novak Djokovic)，兩人大滿貫金盃僅有2座之差，而今(20)雙方卻因紀錄問題而再度交火。 約克維奇生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。