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足球／有球迷抵制歐洲超級聯盟 憂心扼殺多年基礎

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
里茲聯標語衣抗議歐超聯。(photo from 里茲聯臉書粉專).jpeg
里茲聯標語衣抗議歐超聯。(photo from 里茲聯臉書粉專).jpeg

歐超聯議題持續在歐洲燃燒，儼然快變成打對壘的足壇大戰！歐超聯消息發酵一天後，較為保守派的德甲與法甲暫時抵抗住高額獎金的誘惑，對歐超聯說不。在雙方態度強硬的情況下，球迷擔心歐超聯會扼殺足球，失去歐洲足球升降級文化、多年培養的基礎，更因為主力推動歐超聯的俱樂部背後老闆普遍為重商的美資，普遍歐陸名宿都抨擊歐超聯，球迷暴動、燒球衣頻傳。

抵制歐超聯發酵

根據《雅虎體育網》報導，德甲在多特、萊比錫、門興主動出面拒絕為首，協同法甲強權大巴黎不表態，讓歐超聯豪門數仍停留在12隊。其中不只是體壇，連英國、法國政治人物都出面發聲，球迷群聚球場暴動、燒球衣、舉牌，並在社群媒體上表態要「抵制歐超聯」。

歐超聯的組成廣受抨擊，與歐足總的強硬態度密不可分，歐足總20日強調，歐超聯是不存在的賽事，意即參加這項賽事的豪門球隊將失去歐足總的認可，但整個足球界都與歐足總（或甚至是目前也挺歐足總的國際足總）有關，包含球員資格、裁判資格、教練資格，再到整個足球體系，舉例前往歐超聯的豪門球隊將失去以往擁有的青訓體系，參與其中的球員、教練、裁判是否會被封殺，都成為頭痛的議題。

美式重商經營挨批

正因如此，英超14隊將討論歐超聯參與的六大強權的去留，這對球迷來說，堪稱是歐洲足球文化的死亡，主推歐超聯成立的隊伍背後老闆都是美國資本，重商的老闆不在意歐洲傳統，改以「美式運營」來經營歐超聯，歐超聯未有升降級、商業分配導向都是證明。但這對歐洲傳統球迷是一大打擊，過往習慣的爭歐戰席次文化、升降級壓力都是吸睛焦點，如今卻因為資本影響，改為北美式的商業經營。

不只球迷哀痛，退役球星也紛紛出面指責歐超聯，曼聯傳奇內維爾認為老東家做法很噁心，等於背棄紅魔的傳統，傳奇球星貝克漢也提到，這個我們曾經熱愛的球類現正處於水深火熱當中，而現役球員也不乏表態者，《競技報》報導，前德國國腳厄齊爾表態，踢球的孩子們從小想贏的就是歐冠與世界盃，而非歐超聯，暗指真正的足壇傳統。他也提到，真正好看的比賽是因為每年只發生一兩次，而非每週都打一次強強對決。

事實上，事情延燒至今，歐足總令人難以接受的剝削與糟糕的歐戰擴軍計畫並不討喜，而歐超聯的組織更受到另一大半的足球界抵制，前皇馬利物浦名將杜德克就表示，最好還是和諧共處，盼這一切能不演變成大戰、改成協商，但以目前雙方態度來說（JPMorgan已提到歐超聯合約簽了23年），難度不低，最受傷的還是球迷與身陷囹於的足球界人士。

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德甲 皇馬 利物浦

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