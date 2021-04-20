郭婞淳亞錦賽勇奪3金雙破世界紀錄 台東縣府貼紅榜致賀

台灣舉重國手郭婞淳昨天參加烏茲別克亞洲舉重錦標賽女子59公斤量級比賽，以抓舉110公斤、挺舉137公斤，總和247公斤奪下3金，其中抓舉、總和雙破世界紀錄，取得參與東奧門票，成為奪金熱門。台東縣教育處長林政宏今前往郭家致贈紅榜，她母親郭燕瓏笑著說「這是母親節最好的禮物」，對女兒接下來在奧運奪牌有信心，和親友已放鞭炮慶祝。

縣府原規畫東京奧運由縣長饒慶鈴帶團，代表台東鄉親為郭婞淳應援加油，但受新冠肺炎疫情影響，順延的賽事可能採閉門賽，只能放棄。

林政宏說，郭婞淳國中起練舉重，在國內外屢破紀錄，由58公斤級跨至59公斤級，表現依然可圈可點，是台灣和台東之光，未來第3度叩關奧運，期待能夠奪金。