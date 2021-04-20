自行車／澎湖跳島嘉年華 美女主播、車友訪最美海灣

為推動「2021台灣自行車節」及促進澎湖休閒觀光運動發展，澎湖國家風景區管理處特別辦理「2021澎湖自行車跳島嘉年華」活動，並整合宣傳在地領騎服務、澎湖跳島西遊記、單車追風成年禮以及2021澎湖跳島101K自行車等多項活動，邀請全台車友一同來Bike訪世界最美麗海灣。

澎湖自行車跳島嘉年華於3月1日由自行車領騎服務活動開跑，由澎管處與澎湖縣自行車協會合作，推出免費領騎服務，5人以上就能成團，享受專業達人帶領及景點解說等服務。

而由生命勵樂活輔健會理事長陳奇峯領軍的25位身障車友手搖車團，已在本月赴澎湖參與領騎服務活動，並進行跳島之旅，陳奇峯指出，這已經是他第6度率團前往澎湖體驗手搖車行，該地的無障礙車道逐年進步，目前已經建構的相當完善，吸引不少身障車友到澎湖邊運動邊觀光。

接觸手搖車兩年的沈吉玉過去從事法律工作，3年前退休後開始接觸手搖車並完成過去不曾想像過的單車夢，「從小我們就覺得要騎車出遊，像是到阿里山、澎湖甚至是環島，根本就是不可能的事情，但接觸手搖車後讓我看到跟過去不同的世界，尤其澎湖的美真的讓人流連忘返。」

除了領騎服務外，澎湖跳島西遊記則是提供自行車甲地借乙地歸還服務，讓遊客可以在漁翁島遊客中心及西嶼西臺遊客中心兩地借車，以便快意騎乘及欣賞西語濱海公路無敵海景。

至於6月3日的「單車追風成年禮」活動，將邀請幼稚園、國小、國中、高中、大學的畢業生參加，設計有闖關、20公里挑戰賽等活動，完成後將能獲得一份個人專屬的完賽證書與郵摺。

最後登場的則是9月26日的2021澎湖跳島101K自行車活動，沿途將經過澎湖各大知名景點，甚至能完成漁翁島燈塔與鎖港北塔「雙塔挑戰」，讓將參賽的活動代言人侯以理也直言相當期待。