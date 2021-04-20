全中運射箭／完封老對手 三民高男團衛冕成功

和去年全中運同樣的高男團金牌戰組合，110年雲林全中運再度上演，結果也和去年相同，三民高中在「新北內戰」中以6：0擊敗強敵明德高中，和高女團的桃園永豐高中同樣寫下2連霸。

去年三民以兩個高二成員為主體，一舉射下金牌，其中蘇于洋更是放棄東京奧運國手選拔，全力備戰全中運；今年蘇于洋升上三年級，也被教練吳英男賦予領頭任務，吳英男滿意說：「他有符合期望，去帶著學弟，他們什麼事都黏在一起。」

蘇于洋原本在東奧國手選拔賽排在第4，還有機會角逐奧運國手資格，但因去年原本4月全中運和國際賽撞期，他才忍痛放棄培訓資格，不料受新冠肺炎疫情影響，全中運延期、國際賽也取消，不過蘇于洋最終順利率隊完成全中運登頂目標，今年全中運最終戰更完成衛冕任務。

吳英男提到，去年蘇于洋才高二，彼此和家長討論後達成共識，「希望他成熟一點，再去國家隊。」師徒倆先以2022年杭州亞運為目標，再瞄準2024巴黎奧運。

吳英男也很感謝陽信銀行董事長陳勝宏的支持，讓射箭隊選手能無後顧之憂訓練，「除了器材、裝備採買，疫情前還有去過泰國移地訓練，讓選手有不同刺激，很感謝企業的贊助。」