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全中運射箭／都是神隊友！永豐高女團衛冕成功

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
桃園市永豐高中完成全中運射箭高女團2連霸。記者曾思儒／攝影
桃園市永豐高中完成全中運射箭高女團2連霸。記者曾思儒／攝影

去年全中運射下高女團體賽金牌，桃園市永豐高中立誓今年完成2連霸，3名女將今天也實現諾言，金牌戰5：3射下去年同樣對手香山高中，讓施孟君和田文慈帶著金牌從全中運賽場「畢業」。

去年高二的施孟君和田文慈，帶著高一的邱意晴一舉射下金牌，田文慈笑說，當時3人就放眼衛冕，同步練習、一起吃飯，大大小小的比賽也是相同陣容，全力捍衛金牌。

全中運前的青年盃，永豐也是金牌戰射下香山，今天110年雲林全中運再對陣，兩軍前3局射完還戰成3：3平手，永豐第4局射出56分的高分，力壓香山，寫下女團2連霸。

升上高二的邱意晴，原本都是「殿後」的第3棒，金牌戰被拉到開路先鋒，教頭徐梓益說：「徐梓益的箭質比較高，調上去第一棒，上去就10、10、9，帶出氣勢。」他也提到，3名子弟兵實力平均，且企圖心強，今天用鼓勵方式要女將們輕鬆表現，「我和她們說，3個都是神隊友，教練也是神，要開心去射。」

田文慈附和說，3人去年就一路並肩作戰，彼此都會互相鼓勵，「不敢誰放槍，其他人都會補回來！」高中最終戰再拿金牌，她喊說「超級開心」，下個階段預計和施孟君到台師大繼續當隊友。

明年換自己當學姊，邱意晴笑說，雖然戰友畢業難免有些孤單，但仍有信心，「明年來拚3連霸！」

香山連兩年居亞，新北明德高中銅牌戰以6：0射下台中沙鹿高工，拿下銅牌。

桃園市永豐高中完成全中運射箭高女團2連霸。記者曾思儒／攝影
桃園市永豐高中完成全中運射箭高女團2連霸。記者曾思儒／攝影
永豐高二女將邱意晴金牌戰擔任第一棒。記者曾思儒／攝影
永豐高二女將邱意晴金牌戰擔任第一棒。記者曾思儒／攝影

全中運

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