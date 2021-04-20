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舉重／郭婞淳亞錦賽破世界紀錄 母：奧運奪牌有信心

中央社 / 台東縣20日電
奧運舉重培訓隊郭婞淳選手打破世界紀錄。圖／教育部體育署提供
奧運舉重培訓隊郭婞淳選手打破世界紀錄。圖／教育部體育署提供

台灣舉重選手郭婞淳19日在亞洲舉重錦標賽中破世界紀錄，搶下東奧門票。郭婞淳的媽媽今天開心表示，對女兒參賽奧運奪牌有信心，也感謝支持她的全國民眾。

郭媽媽接受媒體訪問時表示，昨晚親友們一起看轉播，婞淳可能沒睡好，看起來有點累；不過抓舉、挺舉動作都很流暢。破紀錄的那一刻，自己都不敢看，因為做母親的深怕孩子不小心受傷，當婞淳挑戰成功時，親友們都尖叫嗨起來，並燃放鞭炮慶祝。

郭婞淳2019年12月參加天津舉重世界盃後，因爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情而留在台灣備戰，這次相隔近1年半再度踏上國際賽場，參加在烏茲別克首都塔什干舉行的亞洲舉重錦標賽。郭媽媽說，因疫情須隔離，還要備戰，婞淳應該沒時間回家了，她賽後有用通訊軟體跟大家感謝。

「舉重女神」郭婞淳19日在亞洲舉重錦標賽女子59公斤級大有斬獲，以抓舉110公斤、挺舉137公斤，總和247公斤，勇奪3金，且抓舉、總和雙破世界紀錄，順利搶下東奧門票，將3度叩關奧運。

舉重 郭婞淳

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