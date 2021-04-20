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足球／另組超級聯賽12隊 恐被逐出UEFA賽事

中央社 / 哥本哈根19日綜合外電報導
路透社
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歐洲足球總會執行委員兼丹麥足球協會會長莫勒今天接受電視台訪問時說，決定另組「超級聯賽」的切爾西、皇家馬德里和曼城等足球隊應被逐出本季歐洲冠軍聯賽（ChampionsLeague）之外。

莫勒（Jesper Moller）表示，相關決定將在歐洲足球總會（UEFA）執委會23日召開的特别會議中作出。

他說：「這些球隊將無法參賽，我預期歐洲足總會在23日作出決定，然後我們再看看，如何完成冠軍聯賽。」

歐洲最舉足輕重的12個球會今天宣布，將另起爐灶，組成超級聯賽（Super League）。

莫勒說，他預期這12個球會將被排除在歐洲足總的賽事之外；並指責，另組超級聯賽的念頭貪婪又自私。

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