賽事心得／痛苦的三鐵賽 堅持下去的理由是什麼？
歡迎來到一輪的內心世界
第一次來普悠瑪鐵人賽
雖是習慣的台東賽道，但主辦不同，路線設計也會有點差異
所以賽前謹慎地把章程看完，也先去繞一繞轉換區
回飯店把好不容易打包好的裝備再次全部拉出來
重新分配明天賽事會用的
因為會有選擇障礙，怕比賽會猶豫要吃什麼補給
明明再家裡就已經抽掉一些，又再次篩選了一下
然後發現....欸...沒帶到紙膠帶...!!!???
(突然驚嚇)要餓死...要餓死...在車上了!!!!
晚上九點衝出去找文具店找到膠帶才安心
整晚每個小時醒來一次....
好不容易手機顯示五點 就從床上彈起來著裝
悠閒地吃了一個蛋餅+飯糰
賽事日的下水時是陰天
心情很好 也順順游到折返點
結果....嗚嗚...跟不上旁邊的人了啦!!!
這場賽事浮球很少很少
而我只會左邊換氣 若要自立自強的定位只能依賴浮球
定位+方向感爆爛的輪輪馬上迷航~~~
在水下水中左顧右盼....旁邊真的都沒人嗎!!???
突然覺得身在大海很無助 也不知道自己再游哪裡
慢下速度思考一下怎麼辦
：小船離我好遙遠...!!!!
：所以我是在賽道正中間嗎?
：剛剛那些人不是離我很近嗎?怎麼都看不到?
：啊...乾乾乾...小腿好像要抽了....
：我會不會上新聞啊?
：先冷靜冷靜....只要不緊張....就會沒事的....
：嗚嗚~~~我不要成績拉~~~只要平安上岸
：嗚嗚~~~為什麼我在這啦...我明明就很怕水啊....
：啊啊啊...又要抽了....怎麼辦....
：來來來~深呼吸~保持冷靜~
：嗚嗚~~就說過我游泳真的很爛!我也不喜歡水啊!
：腳輕輕踢水....不要抽筋就好
：絕對不要再玩三鐵了啦!!!
：誰快來當我浮木吧...我一定不會再把你弄丟了
：千萬不要表現太掙扎 不然小船就來撈我了
我真的不知道自己焦慮了多久
此時此刻的每秒都很煎熬且漫長
只能自己就先亂游
怎麼有粉色泳帽迎面向我游來?
立馬認定我游反了~~先跟上~~至少我不是一個人...
當看到海草越來越多.越來越近...就知道離岸邊近了!!
GOD!!!我真的平安上岸了!!!!
單車出發北上就逆風 配微上上下下的地形
不斷提醒自己輕踩.不暴衝.定時補給
喝了近800CC的水量 自己有記得喝水 先稱讚一下自己~
單車路上小樂趣就是算被刷&刷了幾個
回程以為會開心地時速輕鬆上40
結果發現要上40需要出力!!!!
不是要順風嗎??我誤會了什麼嗎??還是我太爛了??
最後5K突然覺得單車項有點累到...
跑步項開始是正中午 太陽偶爾還會出來
跑步出發就感受到股四頭再跟我說話!!!!!!
看來今天跑步會很慘吧? 那還是戴上眼鏡好了....
第一個補給站趕緊先兩桶水降溫 抽筋現象緩解一點
每次回到這站就是請工作人員潑水...看得出來他很開心XD
跑步比游泳還濕~~~
天氣越來越熱....覺得自己熱到快燒起來
馬亨亨地獄無限輪迴 每步都很煎熬
放棄念頭從沒有消失過
每當準備要開啟步兵模式
旁邊的跑友就開心說:一輪加油!!!!
為什麼大家這麼有活力啊....
這些加油聲沒有緩減腿的疼痛...
身心的疲倦隨著里程積累 加油聲緩減的效果已經有限
煎熬程度跟拼半馬99分和全馬334的最後3公里一樣....非!常!痛!苦!
我知道很早跑姿就跑掉了
跑到頭歪歪....不過也不想管了....
先用著奇怪的姿勢撐一下吧!!
等大家都累了...就不會發現我了吧...
(抱持非常消極的心態)
跟自己約定好等等最後折返點一定要停下來走一下!!!!
所以死命拖著僵硬的大腿撐到最後一個折返點
安心地開始走路 醫護天使剛好幫我補上肌樂
然後有個也在抽筋的跑友幫我加油
自己也承受著痛苦陪我半跑半走地撐到我最後1.5公里
欸...他就折返了....原來他還有一圈
我就自己跑跑走走回到終點
聽到主持人唸到我的名字和成績5:59
老實說我沒有想要破6
跑步不敢看錶 每看一次就覺得...怎麼還有15公里...10公里
所以早就不關心完賽成績 只想找時機用走的
都希望大家趕快超越我吧!!!早就不想努力了....
以為自己到終點會爆哭
但發現整個累到沒力氣哭
整個人只覺得還是好熱好熱
注意力無法集中 拿一堆冰塊放頭上.背上.腿上降溫
賽後看到了自己單車回終點的照片 才知道出鹽非常誇張
我怎麼不知道自己流這麼多汗??是不是感覺神經壞掉...
游泳上岸一根香蕉單車吃營養棒*2.咖啡因*1.果膠*0.5
跑步前吞果膠*1
跑步只吃了1/4根香蕉.
補給吃太少....痛苦來得早....
看完到這裡....
這種痛苦賽事文一輪要棄坑了嗎?
老實說我也思考了一下
每次賽事完累到覺得一切不真實
要不是全身痠痛 還以為自己在做夢
明明備賽和比賽這麼辛苦
明明過程才說下次不要來了
但通過終點後
為什麼我們還期待著下一場?
我們在賽事的追求 從不是要贏過誰
而是克服自己心裡重重的難關(或小劇場)
因為太辛苦 所以放棄念頭從沒停止過😵
但當自己沒有真的放棄
在心中謾罵中仍完賽了!!!
大概是那個滿滿的踏實與成就感‼️
發現自己好像真的不錯
發現生活原來還能這樣過
發現這些賽事真的值得體驗
發現原來比你瘋狂且更努力的人這麼多
發現運動的人在聊天時眼睛都閃閃發亮著
發現以前總覺得困難的事 好像沒這麼難了
發現自己變的比較不會逃避面對事情了
我們欣賞一個人
通常是他很堅持著做某件事情
堅持是一件很酷的事
也是鐵人最珍貴的精神
#一輪的運動日常 #謝謝賽道攝影師們 #謝謝大家的陪伴與鼓勵 #謝謝守護選手的工作人員
(比完要回去睡覺 感到十分開心)
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