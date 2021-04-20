賽事心得／痛苦的三鐵賽 堅持下去的理由是什麼？

歡迎來到一輪的內心世界

第一次來普悠瑪鐵人賽

雖是習慣的台東賽道，但主辦不同，路線設計也會有點差異

所以賽前謹慎地把章程看完，也先去繞一繞轉換區

回飯店把好不容易打包好的裝備再次全部拉出來

重新分配明天賽事會用的

因為會有選擇障礙，怕比賽會猶豫要吃什麼補給

明明再家裡就已經抽掉一些，又再次篩選了一下

然後發現....欸...沒帶到紙膠帶...!!!???

(突然驚嚇)要餓死...要餓死...在車上了!!!!

晚上九點衝出去找文具店找到膠帶才安心

整晚每個小時醒來一次....

好不容易手機顯示五點 就從床上彈起來著裝

悠閒地吃了一個蛋餅+飯糰

賽事日的下水時是陰天

心情很好 也順順游到折返點

結果....嗚嗚...跟不上旁邊的人了啦!!!

這場賽事浮球很少很少

而我只會左邊換氣 若要自立自強的定位只能依賴浮球

定位+方向感爆爛的輪輪馬上迷航~~~

在水下水中左顧右盼....旁邊真的都沒人嗎!!???

突然覺得身在大海很無助 也不知道自己再游哪裡

慢下速度思考一下怎麼辦

：小船離我好遙遠...!!!!

：所以我是在賽道正中間嗎?

：剛剛那些人不是離我很近嗎?怎麼都看不到?

：啊...乾乾乾...小腿好像要抽了....

：我會不會上新聞啊?

：先冷靜冷靜....只要不緊張....就會沒事的....

：嗚嗚~~~我不要成績拉~~~只要平安上岸

：嗚嗚~~~為什麼我在這啦...我明明就很怕水啊....

：啊啊啊...又要抽了....怎麼辦....

：來來來~深呼吸~保持冷靜~

：嗚嗚~~就說過我游泳真的很爛!我也不喜歡水啊!

：腳輕輕踢水....不要抽筋就好

：絕對不要再玩三鐵了啦!!!

：誰快來當我浮木吧...我一定不會再把你弄丟了

：千萬不要表現太掙扎 不然小船就來撈我了

我真的不知道自己焦慮了多久

此時此刻的每秒都很煎熬且漫長

只能自己就先亂游

怎麼有粉色泳帽迎面向我游來?

立馬認定我游反了~~先跟上~~至少我不是一個人...

當看到海草越來越多.越來越近...就知道離岸邊近了!!

GOD!!!我真的平安上岸了!!!!

單車出發北上就逆風 配微上上下下的地形

不斷提醒自己輕踩.不暴衝.定時補給

喝了近800CC的水量 自己有記得喝水 先稱讚一下自己~

單車路上小樂趣就是算被刷&刷了幾個

回程以為會開心地時速輕鬆上40

結果發現要上40需要出力!!!!

不是要順風嗎??我誤會了什麼嗎??還是我太爛了??

最後5K突然覺得單車項有點累到...

跑步項開始是正中午 太陽偶爾還會出來

跑步出發就感受到股四頭再跟我說話!!!!!!

看來今天跑步會很慘吧? 那還是戴上眼鏡好了....

第一個補給站趕緊先兩桶水降溫 抽筋現象緩解一點

每次回到這站就是請工作人員潑水...看得出來他很開心XD

跑步比游泳還濕~~~

天氣越來越熱....覺得自己熱到快燒起來

馬亨亨地獄無限輪迴 每步都很煎熬

放棄念頭從沒有消失過

每當準備要開啟步兵模式

旁邊的跑友就開心說:一輪加油!!!!

為什麼大家這麼有活力啊....

這些加油聲沒有緩減腿的疼痛...

身心的疲倦隨著里程積累 加油聲緩減的效果已經有限

煎熬程度跟拼半馬99分和全馬334的最後3公里一樣....非!常!痛!苦!

我知道很早跑姿就跑掉了

跑到頭歪歪....不過也不想管了....

先用著奇怪的姿勢撐一下吧!!

等大家都累了...就不會發現我了吧...

(抱持非常消極的心態)

跟自己約定好等等最後折返點一定要停下來走一下!!!!

所以死命拖著僵硬的大腿撐到最後一個折返點

安心地開始走路 醫護天使剛好幫我補上肌樂

然後有個也在抽筋的跑友幫我加油

自己也承受著痛苦陪我半跑半走地撐到我最後1.5公里

欸...他就折返了....原來他還有一圈

我就自己跑跑走走回到終點

聽到主持人唸到我的名字和成績5:59

老實說我沒有想要破6

跑步不敢看錶 每看一次就覺得...怎麼還有15公里...10公里

所以早就不關心完賽成績 只想找時機用走的

都希望大家趕快超越我吧!!!早就不想努力了....

以為自己到終點會爆哭

但發現整個累到沒力氣哭

整個人只覺得還是好熱好熱

注意力無法集中 拿一堆冰塊放頭上.背上.腿上降溫

賽後看到了自己單車回終點的照片 才知道出鹽非常誇張

我怎麼不知道自己流這麼多汗??是不是感覺神經壞掉...

游泳上岸一根香蕉單車吃營養棒*2.咖啡因*1.果膠*0.5

跑步前吞果膠*1

跑步只吃了1/4根香蕉.

補給吃太少....痛苦來得早....

看完到這裡....

這種痛苦賽事文一輪要棄坑了嗎?

老實說我也思考了一下

每次賽事完累到覺得一切不真實

要不是全身痠痛 還以為自己在做夢

明明備賽和比賽這麼辛苦

明明過程才說下次不要來了

但通過終點後

為什麼我們還期待著下一場?

我們在賽事的追求 從不是要贏過誰

而是克服自己心裡重重的難關(或小劇場)

因為太辛苦 所以放棄念頭從沒停止過😵

但當自己沒有真的放棄

在心中謾罵中仍完賽了!!!

大概是那個滿滿的踏實與成就感‼️ 發現自己好像真的不錯 發現生活原來還能這樣過 發現這些賽事真的值得體驗 發現原來比你瘋狂且更努力的人這麼多 發現運動的人在聊天時眼睛都閃閃發亮著 發現以前總覺得困難的事 好像沒這麼難了 發現自己變的比較不會逃避面對事情了

我們欣賞一個人

通常是他很堅持著做某件事情

堅持是一件很酷的事

也是鐵人最珍貴的精神

#一輪的運動日常 #謝謝賽道攝影師們 #謝謝大家的陪伴與鼓勵 #謝謝守護選手的工作人員

(比完要回去睡覺 感到十分開心)