足球／歐洲足壇12豪門自立門戶 世足球員協會力挺選手

歐洲足壇12支豪門球隊預計將另組「超級聯賽」，引發歐洲足球總會揚言祭出禁令。世界職業足球員協會今天表示，若參賽球員面臨禁止參與國際賽的威脅，協會將「強力捍衛」球員。

歐洲12支足球豪門昨天宣布將自立門戶，另組「超級聯賽」（Super League），包括英超曼城、曼聯、兵工廠、切爾西、利物浦及托登罕熱刺；西甲巴塞隆納、皇家馬德里及馬德里競技；義甲AC米蘭、國際米蘭及尤文圖斯。

但歐洲足球總會（UEFA）表示，參加「超級聯賽」的球隊和球員將被禁止參與國內聯賽及其他歐洲比賽，並且提及球員可能被禁止加入國家隊。

對此，世界職業足球員協會（FIFPro）發表聲明指出：「在這些協商中，球員一直被當成資產及工具使用。對於FIFPro、我們的64個國家球員協會及我們代表的6萬名選手而言，這讓人無法接受。」

聲明提及：「我們將強力反對任何一方採取妨礙球員權利的措施，例如將他們排除在國家隊之外。」