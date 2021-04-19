聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／何時會退休？納達爾妙答：我應該不會打到45歲
網球「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)，這位為法網而生的男人，即將於今年6月3日法網期間年滿35歲，這個過去視為職業網球選手瓶頸的年紀，已隨著39歲費德勒(Roger Federer)持續奮戰所打破，然而不免俗的，在這個年紀，納達爾開始也會經常被問及退休的問題，但納達爾妙答，「我應該不會打到45歲，不是嗎？」
納達爾今年2月出征澳網止步於8強，直到紅土賽季再度出賽，卻在有著11度奪冠紀錄的蒙地卡羅名人賽栽在8強，讓外界對他有些疑慮，但在最近受訪時，他說了，「此時此刻，我很高興所做的事，我很享受這一切，並希望能夠繼續在接下來這幾年參加比賽。」
然而何時會是極限？納達爾說，「當然，我應該不會打到45歲，不是嗎？但我一直在努力盡可能延長我的職業生涯 ，確實，有一天我將會無法繼續前進。總之，誰也無法預測未來會發生什麼事。」
納達爾於今年法網將挑戰破紀錄的第14座冠軍，若能成功，他將超越費德勒成為史上贏得最多大滿貫冠軍(21座)的球員。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言