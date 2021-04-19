網球／何時會退休？納達爾妙答：我應該不會打到45歲

網球「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)，這位為法網而生的男人，即將於今年6月3日法網期間年滿35歲，這個過去視為職業網球選手瓶頸的年紀，已隨著39歲費德勒(Roger Federer)持續奮戰所打破，然而不免俗的，在這個年紀，納達爾開始也會經常被問及退休的問題，但納達爾妙答，「我應該不會打到45歲，不是嗎？」

納達爾今年2月出征澳網止步於8強，直到紅土賽季再度出賽，卻在有著11度奪冠紀錄的蒙地卡羅名人賽栽在8強，讓外界對他有些疑慮，但在最近受訪時，他說了，「此時此刻，我很高興所做的事，我很享受這一切，並希望能夠繼續在接下來這幾年參加比賽。」

然而何時會是極限？納達爾說，「當然，我應該不會打到45歲，不是嗎？但我一直在努力盡可能延長我的職業生涯 ，確實，有一天我將會無法繼續前進。總之，誰也無法預測未來會發生什麼事。」

納達爾於今年法網將挑戰破紀錄的第14座冠軍，若能成功，他將超越費德勒成為史上贏得最多大滿貫冠軍(21座)的球員。