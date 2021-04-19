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亞錦賽郭婞淳「抓舉、總和」改寫世界紀錄 確定進軍奧運

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舉重亞錦賽／破2項世界紀錄摘3金 郭婞淳東奧門票到手

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
郭婞淳挺舉137公斤成功。 擷圖自畫面
郭婞淳挺舉137公斤成功。 擷圖自畫面

兩年前在芭達雅世錦賽改寫挺舉和總和世界紀錄，我國「舉重女神」郭婞淳今天再將抓舉世界紀錄也收進口袋，她今天在塔什干亞錦賽女子59公斤級壓軸上場，抓舉第3把舉出新世界紀錄110公斤，加上總和也改寫世界紀錄，兩項世界紀錄、3面金牌和個人第3張奧運門票一併到手。

郭婞淳原本就握有挺舉140公斤、總和246公斤的世界紀錄，今天從抓舉就展現主宰59公斤級的氣勢，開把105公斤已是參賽女將最重，成功舉起時挺舉金牌已經入袋；郭婞淳第2次再成功舉起107公斤，改寫個人保持的106公斤全國紀錄，第3把直接舉起110公斤，將北韓女將崔孝辛的107公斤原紀錄送進歷史，成功完成抓舉、挺舉、總和3個項目「制霸」。

挺舉郭婞淳開把原本設定135公斤，之後下調成133公斤，仍是參賽女將最重，不過第一次試舉她雖有舉起但被裁判判為失敗；第二次試舉，郭婞淳仍選擇133公斤，這次順利完成動作，挺舉和總和金牌確定到手；第三次試舉郭婞淳選擇137公斤也成功，總和達到247公斤，再刷新個人的世界紀錄。

羅小敏抓舉102公斤、挺舉125公斤和總和227公斤。

郭婞淳已經拿過4屆世錦賽金牌，亞錦賽則是2013年、16年、17年、19年都把金牌收入口袋，今天再為榮耀紀錄再添一筆，也成為中華舉重隊今年亞錦賽首位站上頒獎台的選手。

中華舉重隊共有5人參加今年亞錦賽，郭婞淳是第3位出賽的選手，參加女子64公斤的陳玟卉明天上場，壓軸的陳柏任周五將在男子96公斤級出賽。

東京奧運舉重參賽資格是依據國際舉重總會規定，選手須於3個奧運資格積分週期選擇參加6次賽事等級，且每個積分周期至少參加1場次，再從6次參賽成績中取其4次最好成績作為計算積分，最後積分排名在該量級前8名將取得參賽資格；參加的等級分別有金牌、銀牌及銅牌，亞錦賽就是屬金牌等級。

中華舉重培訓隊選手已完成奧運相關5場國際舉重賽事，郭婞淳在東奧參賽積分的女子59公斤級排名更高居第一，今天再橫掃亞錦賽金牌，確定為中華代表團拿下第32張東奧門票。

郭婞淳挺舉137公斤成功。 擷圖自畫面
郭婞淳挺舉137公斤成功。 擷圖自畫面

郭婞淳興奮奪冠。 擷圖自畫面
郭婞淳興奮奪冠。 擷圖自畫面

郭婞淳站在頒獎台。 擷圖自畫面
郭婞淳站在頒獎台。 擷圖自畫面

郭婞淳站在頒獎台。 擷圖自畫面
郭婞淳站在頒獎台。 擷圖自畫面

郭婞淳 舉重 世錦賽

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