舉重亞錦賽／郭婞淳就是狂！抓舉破世界紀錄

「舉重女神」郭婞淳亞錦賽再度發威，抓舉最後一位出場的郭婞淳，第一把成功舉出105公斤，就已經確定一面金牌入袋，第二把再突破全國紀錄並追平世界紀錄，第三次試舉再成功舉起110公斤，將抓舉世界紀錄收入口袋。

郭婞淳原本就握有挺舉140公斤、總和246公斤的世界紀錄，今天再將北韓女將崔孝辛兩年前的抓舉世界紀錄107公斤送入歷史，成為名符其實的世界紀錄保持人。

郭婞淳挺舉開把從135公斤開始，在參賽8名女將也是最重，幾乎等於把冠軍和東京奧運門票拿到手。

東京奧運舉重參賽資格是依據國際舉重總會規定，選手須於3個奧運資格積分週期選擇參加6次賽事等級，且每個積分周期至少參加1場次，再從6次參賽成績中取其4次最好成績作為計算積分，最後積分排名在該量級前8名將取得參賽資格；參加的等級分別有金牌、銀牌及銅牌，亞錦賽就是屬金牌等級。

中華舉重培訓隊選手已完成奧運相關5場國際舉重賽事，其中郭婞淳在東奧參賽積分的女子59公斤級排名高居第一，今天完成積分周期的最後一場亞錦賽，就能確定再為中華代表團拿下一張東奧資格。