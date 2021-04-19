快訊

強！「舉重女神」郭婞淳抓舉110公斤 奪下金牌破世界紀錄

首度飛行器外星受控飛行 NASA機智號火星直升機成功升空

舉重亞錦賽／郭婞淳就是狂！抓舉破世界紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
郭婞淳。 報系資料照
郭婞淳。 報系資料照

舉重女神」郭婞淳亞錦賽再度發威，抓舉最後一位出場的郭婞淳，第一把成功舉出105公斤，就已經確定一面金牌入袋，第二把再突破全國紀錄並追平世界紀錄，第三次試舉再成功舉起110公斤，將抓舉世界紀錄收入口袋。

郭婞淳原本就握有挺舉140公斤、總和246公斤的世界紀錄，今天再將北韓女將崔孝辛兩年前的抓舉世界紀錄107公斤送入歷史，成為名符其實的世界紀錄保持人。

郭婞淳挺舉開把從135公斤開始，在參賽8名女將也是最重，幾乎等於把冠軍和東京奧運門票拿到手。

東京奧運舉重參賽資格是依據國際舉重總會規定，選手須於3個奧運資格積分週期選擇參加6次賽事等級，且每個積分周期至少參加1場次，再從6次參賽成績中取其4次最好成績作為計算積分，最後積分排名在該量級前8名將取得參賽資格；參加的等級分別有金牌、銀牌及銅牌，亞錦賽就是屬金牌等級。

中華舉重培訓隊選手已完成奧運相關5場國際舉重賽事，其中郭婞淳在東奧參賽積分的女子59公斤級排名高居第一，今天完成積分周期的最後一場亞錦賽，就能確定再為中華代表團拿下一張東奧資格。

郭婞淳 舉重

延伸閱讀

西半部空品連3日轉差 中市府今晚啟動應變

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

數據網站估台灣東奧可奪10牌 進步幅度居世界前10

2021亞洲舉重錦標賽郭婞淳領銜出擊 17日起MOD愛爾達獨家直播

相關新聞

舉重亞錦賽／郭婞淳就是狂！抓舉破世界紀錄

「舉重女神」郭婞淳亞錦賽再度發威，抓舉最後一位出場的郭婞淳，第一把成功舉出105公斤，就已經確定一面金牌入袋，第二把再突...

F1／賓士、Williams發生激烈碰撞 Russell：你想殺了我們兩個？

艾米利亞羅馬涅大獎賽在昨日（19日）開跑，賽前還下了場雨導致賽道溼滑，其中正賽進行到一半，賓士車手Valtteri Bottas與Williams車手George Russell發生激烈碰撞，嚴重事故

破美保持8年的世界紀錄！台灣疊杯小將太讚了啦

台灣競技疊杯國手們上周剛在首屆WSSA線上世錦賽，狂掃18金、25銀、18銅，緊接著馬上又參加國內自辦的夏季菁英賽衝刺成...

F1／新賽季 看紅牛與賓士「車拼」

一級方程式賽車F1迎來本季第二站羅馬涅，由於賽前雨勢與賽道乾濕夾雜，伊莫拉賽道讓各大車手狀況百出。18日深夜的決賽，賓士車王漢米爾頓開賽就與紅牛好手維斯塔朋發生擦撞，甚至後段不慎沖出賽道，但車王在最後

足球／歐洲12豪門自立門戶 國際足總：恐剝奪參加世界盃資格

足壇重磅消息！歐洲12支豪門決定自立門戶組成歐洲超級聯賽，聲明盼德國與法國豪門應邀前來。歐足總19日立即反擊，與豪門所屬足協發佈聯合聲明，威脅參加歐超的隊伍就踢出原有賽事。外媒分析，歐戰收入最高的賽事

全中運田徑／女力爆發！楊睿萱、張博雅改寫超過20年紀錄

高中最後一場全中運就是在自家「主場」出賽，雲林縣麥寮高中女將楊睿萱今天女子400公尺決賽飆出54秒33的個人最佳成績，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。