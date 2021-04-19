F1／賓士、Williams發生激烈碰撞 Russell：你想殺了我們兩個？

艾米利亞羅馬涅大獎賽在昨日（19日）開跑，賽前還下了場雨導致賽道溼滑，其中正賽進行到一半，賓士車手Valtteri Bottas與Williams車手George Russell發生激烈碰撞，嚴重事故造成賽道充滿零件碎屑，導致比賽揮起紅旗。

影片中可以見到Russell嘗試從右翼超車，不過Bottas的空間不夠，導致前者碾壓到賽道濕滑區失控，而後者似乎也在下意識做出了關門的動作。

事後兩人都怒氣沖天，Russell先是下車到Bottas車旁理論，表示：「你想殺了我們兩個？」並拍了一下她的頭盔挑釁，Bottas則是右手秀出了自己的中指。

直至賽後兩人都各執一詞，Russell表示：「我們車速都很快，也清楚賽道條件，第9名對賓士車隊來說不算什麼，但對我們Williams車隊而言就是一切。他完全沒有理由這麼做。」Bottas則認為責任在前者身上：「他選擇在只有一條乾線的地方超車，前面老早就可以開DRS了，而且我看了錄影畫面，那裡絕對夠兩輛車通過的空間，我不知道他在想什麼，這完全是他的錯。」

最後FIA裁定這場事故為競爭事故，不會對兩位車手進行處分，賓士車隊領隊Toto Wolff則表示：「這件事其實是有機會避免的，Valtteri開賽以來都跑得很掙扎，George的超車選擇也太過急躁，這對他應該是重要的一課。」不過他也對Russell說出重話：「如果你車開的好，有機會進入賓士車隊，如果開得不好，會是雷諾Clio盃。今天Russell的表現接近雷諾Clio盃。」

而這場事故後也讓賽事揮起紅旗導致比賽暫停，幾秒前失誤撞上護欄掉到第9名的七屆世界冠軍Lewis Hamilton也強運地避免被領先者Max Verstappen套圈的命運，隨後他靠著經驗與強大的賽車實力一路追到第二名，說是隊友Bottas再次送出助攻也不為過。