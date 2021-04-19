破美保持8年的世界紀錄！台灣疊杯小將太讚了啦

台灣競技疊杯國手們上周剛在首屆WSSA線上世錦賽，狂掃18金、25銀、18銅，緊接著馬上又參加國內自辦的夏季菁英賽衝刺成績，其中「Taiwan Shark」隊在14歲以下組計時接力3-6-3項目，一舉打破原本由美國選手保持長達8年的世界紀錄。

競技疊杯除了選手個人之間、團隊彼此對抗，也是一種計時抗衡的運動項目，比賽成績透過實況錄影，送交WSSA世界總會審核通過便算數，實體國際賽事包括隔年舉辦的亞洲盃、世界盃，台灣每年還有2場菁英賽，提供舞台讓國手再度衝刺成績，或讓因故無法出國的國手有機會爭取積分排名。

2019年廈門亞洲盃之後，全球受到疫情波及，導致2020年世界盃停辦，延期到今年4月5至11日首次舉辦網路視訊世錦賽，台灣不但在線上賽程勇奪70面獎牌，加上防疫績優仍能持續舉辦實體賽事，緊接著4月17日馬上又在新北市淡水區辦理2021年夏季菁英賽。

其中最亮眼成績就是Taiwan Shark隊，選手周芫琦、李子昱、鄢丞佑、鄧兆洋、陳亦庭疊出13.178秒，以0.009秒之差，刷新美國選手於2013年創下的13.187秒佳績，打破維持長達8年的世界紀錄。當最後一棒李子昱疊完，發現成績打破世界紀錄，後面的隊友早已雀躍彈跳，瞬間離開地球表面。

明星選手張瑜庭則在12歲組cycle個人項目中，疊出5.464秒佳績，刷新她自己去年創下的5.843秒台灣紀錄，只差0.055秒便可追平韓國選手於2016年創立的5.409秒世界紀錄。