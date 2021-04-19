足球／歐洲12豪門自立門戶 國際足總：恐剝奪參加世界盃資格

足壇重磅消息！歐洲12支豪門決定自立門戶組成歐洲超級聯賽，聲明盼德國與法國豪門應邀前來。歐足總19日立即反擊，與豪門所屬足協發佈聯合聲明，威脅參加歐超的隊伍就踢出原有賽事。外媒分析，歐戰收入最高的賽事都被歐足總把控，貪心的他們還打算擴軍，這讓豪門更受到賽事繁重之苦、多賺的錢也不在手上，成立歐超是嘗試爭奪利益。

歐超聯賽賽制

歐洲足壇19日傳出重磅新聞，一直被提起的歐超聯賽真要落實？根據《BBC體育》報導，官方宣佈的賽制版本，皇馬主席弗倫提諾將擔任歐超聯賽主席，尤文圖斯的阿涅利與曼聯的格雷澤共任副主席，目前入伙的豪門包含西甲三雄皇馬、馬競、巴薩，義甲霸主尤文與2傳統名門：AC米蘭、國際米蘭，還有英超的六大強權（曼聯、曼城、利物浦、切爾西、熱刺、兵工廠）。

這12支豪門自稱為創始球隊，並積極推動包含德國與法國的豪門加盟，預期創始名額還有3隊，官宣賽制共有20隊，這20隊除了不動的15豪門，還會增加5隊各年度表現最佳的隊伍，將在各隊參與各自所屬聯賽之餘，組成新的週中賽事，按照時間點來算，歐超聯賽就是正面對抗歐足總的歐戰賽事（歐冠與歐霸都是週中，也是主打跨國隊伍對打）。

歐足總反擊

由於12支參與豪門代表的球迷基礎與吸金能力一流，這則新聞一傳出就遭到歐足總的窮追猛打，歐足總先與國際足總（FIFA）聯手，讓FIFA聲明「參與其中的球員可能被剝奪參加世界盃的資格」，隨後歐足總也要求各隊所屬的聯賽足協跟進，只要參加歐超聯賽，球隊就不允許參加任何的洲際賽事，甚至連國內聯賽的資格都將被踢除（意即英超或不見6強隊）。

事實上，歐超聯賽的構想被提出不是一天兩天，足足20多年，足壇豪門都希望能多賺一點錢，從而思索如何爭搶更多利益，而這次事件導火線正是去年10月的會談，由於歐足總也想多賺錢，他們決定擴軍歐冠賽事，但對這些豪門來說（本來就身至其中），擴軍增加的轉播費用不會流到自己口袋，反而是自家球員會因為更多輪的賽事（平均對手的商業價值還更低），更加勞累。

利益導向

豪門認為，與其乖乖聽令，不如提出新方案對抗，而且適逢疫情，現有的歐洲足球經濟模式不穩定，他們也需要各自尋求更大的收益，才能維持大手筆的開銷、維持足壇豪門的地位，這也是歐超聯賽形成的主因，終歸都是利益導向。

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