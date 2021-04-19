快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水汽移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運田徑／女力爆發！楊睿萱、張博雅改寫超過20年紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
張博雅（左一）以破大會之姿摘下高女100公尺金牌。記者曾思儒／攝影
張博雅（左一）以破大會之姿摘下高女100公尺金牌。記者曾思儒／攝影

高中最後一場全中運就是在自家「主場」出賽，雲林縣麥寮高中女將楊睿萱今天女子400公尺決賽飆出54秒33的個人最佳成績，一舉打破高懸29年的大會紀錄；同場花蓮縣花蓮高農短跑女將張博雅也改寫高女100公尺大會紀錄，將26年前的紀錄送進歷史。

雲林相隔34年再辦全中運，楊睿萱就是開幕典禮的聖火手，不過主場出賽她反而心情輕鬆，預賽就跑出54秒68好成績，今天決賽再飆出54秒33，一舉打破81年徐佩菁的54秒56大會紀錄。

雖改寫高懸多時的大會紀錄，高三的楊睿萱仍不滿意，「一直以來的目標都是想到53秒。」她還提到，3年前許嘉恩締造54秒26的國女組400公尺大會紀錄，讓她不能以今天秒數滿足，「 成績還可以更好，像要再更快！」

楊睿萱已經申請上華盛頓州立大學的田徑獎學金，預計今年啟程，她透露研究過當地比賽的秒數，現在自己的成績雖是國內第一，到美國可能是吊車尾，將面臨更大挑戰。

今年也是阿美族短跑好手張博雅的全中運最終戰，她在改變步頻下跑出11秒70，改寫26年前陳淑娟跑出的11秒76成績。

從國中到高中，張博雅不曾拿過全中運金牌，今年終於跑贏彰化縣員林農工老對手張秝羚，她坦言沒有預期，「本來是想突破自己最佳（10秒84），沒想太多，努力做好自己動作就比較不會緊張。」

去年金牌張秝羚今天以11秒87居次，花蓮縣體育中學的劉立琳以12秒02摘銅。

兩項高懸超過20年的紀錄同天打破，中華田協宣布，頒發選手2萬、教練1萬台幣的獎金鼓勵。

楊睿萱改寫大會29年的高女400公尺大會紀錄。記者曾思儒／攝影
楊睿萱改寫大會29年的高女400公尺大會紀錄。記者曾思儒／攝影
張博雅以破大會之姿摘下高女100公尺金牌。記者曾思儒／攝影
張博雅以破大會之姿摘下高女100公尺金牌。記者曾思儒／攝影

全中運 田徑 聖火

延伸閱讀

全中運桌球／松山家商兄弟檔 許願選上國手

全中運鏈球／甩肉15公斤 地主小將摘金

全中運體操／手掌骨折不放棄 拚到銀牌

全中運田徑／哥哥推坑選鏈球 台奈混血王子奪牌畢業

相關新聞

全中運田徑／女力爆發！楊睿萱、張博雅改寫超過20年紀錄

高中最後一場全中運就是在自家「主場」出賽，雲林縣麥寮高中女將楊睿萱今天女子400公尺決賽飆出54秒33的個人最佳成績，一...

網球／睽違2年 費德勒證實出征今年法網

瑞士名將費德勒（Roger Federer）2020年因膝蓋動刀休養缺陣法國網球公開賽，他今天證實將挑戰本年度在羅蘭蓋洛...

足壇大地震！12豪門球隊另組超級聯賽 挑戰UEFA體制

包括皇馬、曼聯、尤文圖斯等職業足壇豪門另立門戶，宣布組建超級聯賽，賽制更趨近像是NBA等而非歐洲足球總會（UEFA）近1...

全中運桌球／松山家商兄弟檔 許願選上國手

全中運桌球衛冕軍松山家商，近年出了不少兄弟檔，110學年最後一次「合體」的蔡凱任和蔡凱丞，哥哥蔡凱任有機會帶著3連霸從全...

全中運鏈球／甩肉15公斤 地主小將摘金

高中最後一場全中運就是在故鄉舉行，斗六高中田徑好手周威翔從去年開始減重計畫，戒掉飲料和控制飲食下甩肉15公斤，昨天全中運...

全中運體操／手掌骨折不放棄 拚到銀牌

全中運前一周，屏東縣至正國中體操小將瑪樂芙樂芙卻在一次高低槓練習傷了左手掌，但她昨天仍帶著骨折下場，且地板體操、跳馬、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。