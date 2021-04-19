全中運田徑／女力爆發！楊睿萱、張博雅改寫超過20年紀錄

高中最後一場全中運就是在自家「主場」出賽，雲林縣麥寮高中女將楊睿萱今天女子400公尺決賽飆出54秒33的個人最佳成績，一舉打破高懸29年的大會紀錄；同場花蓮縣花蓮高農短跑女將張博雅也改寫高女100公尺大會紀錄，將26年前的紀錄送進歷史。

雲林相隔34年再辦全中運，楊睿萱就是開幕典禮的聖火手，不過主場出賽她反而心情輕鬆，預賽就跑出54秒68好成績，今天決賽再飆出54秒33，一舉打破81年徐佩菁的54秒56大會紀錄。

雖改寫高懸多時的大會紀錄，高三的楊睿萱仍不滿意，「一直以來的目標都是想到53秒。」她還提到，3年前許嘉恩締造54秒26的國女組400公尺大會紀錄，讓她不能以今天秒數滿足，「 成績還可以更好，像要再更快！」

楊睿萱已經申請上華盛頓州立大學的田徑獎學金，預計今年啟程，她透露研究過當地比賽的秒數，現在自己的成績雖是國內第一，到美國可能是吊車尾，將面臨更大挑戰。

今年也是阿美族短跑好手張博雅的全中運最終戰，她在改變步頻下跑出11秒70，改寫26年前陳淑娟跑出的11秒76成績。

從國中到高中，張博雅不曾拿過全中運金牌，今年終於跑贏彰化縣員林農工老對手張秝羚，她坦言沒有預期，「本來是想突破自己最佳（10秒84），沒想太多，努力做好自己動作就比較不會緊張。」

去年金牌張秝羚今天以11秒87居次，花蓮縣體育中學的劉立琳以12秒02摘銅。