網球／睽違2年 費德勒證實出征今年法網

瑞士名將費德勒（Roger Federer）2020年因膝蓋動刀休養缺陣法國網球公開賽，他今天證實將挑戰本年度在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行的這場年度大滿貫賽事。

39歲的費德勒在社群網站推特（Twitter）貼文說：「大家好！很開心跟大家宣布，我將參加日內瓦和巴黎的賽事，並將於賽前這段時間加緊訓練。」他還說「等不及再在瑞士征戰了」。

費德勒生涯共有20座大滿貫金盃，但在法網僅於2009年封王過一次。

他上一次打法網是2019年，當年在4強賽敗給宿敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。納達爾如今已在法網拿下13冠。

納達爾如果今年6月再度在法網登頂，將贏得破紀錄的第21座大滿貫賽冠軍。

費德勒因兩膝動刀已1年多未比賽，上個月復出打卡達公開賽，但在8強賽敗給喬治亞選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）。他接著退出杜拜賽事，為未來比賽進行訓練和準備。

本屆日內瓦ATP世界巡迴賽250已排定5月16日至22日舉行；法國公開賽則於5月30日在巴黎開打。