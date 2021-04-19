快訊

丁怡銘回鍋行政院享高薪 「皇家傳承牛肉麵」說話了

40萬放7年變100萬！小資女「無腦操作」：要的是每年的現金股利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／睽違2年 費德勒證實出征今年法網

中央社 / 巴黎18日綜合外電報導
費德勒宣布將出征法網。 美聯社
費德勒宣布將出征法網。 美聯社

瑞士名將費德勒（Roger Federer）2020年因膝蓋動刀休養缺陣法國網球公開賽，他今天證實將挑戰本年度在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）舉行的這場年度大滿貫賽事。

39歲的費德勒在社群網站推特（Twitter）貼文說：「大家好！很開心跟大家宣布，我將參加日內瓦和巴黎的賽事，並將於賽前這段時間加緊訓練。」他還說「等不及再在瑞士征戰了」。

費德勒生涯共有20座大滿貫金盃，但在法網僅於2009年封王過一次。

他上一次打法網是2019年，當年在4強賽敗給宿敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。納達爾如今已在法網拿下13冠。

納達爾如果今年6月再度在法網登頂，將贏得破紀錄的第21座大滿貫賽冠軍。

費德勒因兩膝動刀已1年多未比賽，上個月復出打卡達公開賽，但在8強賽敗給喬治亞選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）。他接著退出杜拜賽事，為未來比賽進行訓練和準備。

本屆日內瓦ATP世界巡迴賽250已排定5月16日至22日舉行；法國公開賽則於5月30日在巴黎開打。

法網 Roger Federer

延伸閱讀

蒙地卡羅網賽／8強賽爆冷出局 納達爾稱發球是場災難

網球／目標法網奪冠 汀恩不怕紅土之王納達爾

澳網／目標不只費納 約克維奇：挑戰小威大滿貫紀錄

相關新聞

足壇大地震！12豪門球隊另組超級聯賽 挑戰UEFA體制

包括皇馬、曼聯、尤文圖斯等職業足壇豪門另立門戶，宣布組建超級聯賽，賽制更趨近像是NBA等而非歐洲足球總會（UEFA）近1...

全中運田徑／女力爆發！楊睿萱、張博雅改寫超過20年紀錄

高中最後一場全中運就是在自家「主場」出賽，雲林縣麥寮高中女將楊睿萱今天女子400公尺決賽飆出54秒33的個人最佳成績，一...

網球／睽違2年 費德勒證實出征今年法網

瑞士名將費德勒（Roger Federer）2020年因膝蓋動刀休養缺陣法國網球公開賽，他今天證實將挑戰本年度在羅蘭蓋洛...

全中運桌球／松山家商兄弟檔 許願選上國手

全中運桌球衛冕軍松山家商，近年出了不少兄弟檔，110學年最後一次「合體」的蔡凱任和蔡凱丞，哥哥蔡凱任有機會帶著3連霸從全...

全中運鏈球／甩肉15公斤 地主小將摘金

高中最後一場全中運就是在故鄉舉行，斗六高中田徑好手周威翔從去年開始減重計畫，戒掉飲料和控制飲食下甩肉15公斤，昨天全中運...

全中運體操／手掌骨折不放棄 拚到銀牌

全中運前一周，屏東縣至正國中體操小將瑪樂芙樂芙卻在一次高低槓練習傷了左手掌，但她昨天仍帶著骨折下場，且地板體操、跳馬、高...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。