全大運／台南引燃聖火 搭探空氣球飛越中央山脈

國立成功大學主辦110年全國大專校院運動會，今天上午在台南孔廟與祀典武廟取源引燃聖火，除了將以環台路跑傳遞，並轉成電子聖火裝載於探空氣球，飛越中央山脈至台東降落。

110年全大運聖火上午分別於全台首學孔廟取「文火」、台南祀典武廟取「武火」，兩隊跑者經過台南市區後到台鐵台南車站後站附近會合，繞行成功大學一圈再進入位於成大博物館前的聖火升空典禮會場，一起點燃成大校長蘇慧貞手中的聖火火炬。

在教育部體育署主任秘書葉丁鵬、台南市長黃偉哲等人見證下，蘇慧貞將聖火轉化為LED智慧聖火，隨後搭載聖火的探空氣球冉冉升空，預計將升至30公里高空，飛越中央山脈，再降落於台東的花東縱谷後定位回收。

葉丁鵬表示，110年全大運將於5月登場，約4000名隊職員參加各種競賽項目，主辦單位特別從台南的文、武廟引取聖火，並巧妙融合傳統文化與現代科技，成功創新運動賽事典範。

蘇慧貞表示，1976年蒙特婁奧運曾將聖火的熱能轉換成訊號，用衛星從歐洲傳遞至北美洲，2014年索契奧運曾把聖火火炬帶到太空，但沒有點燃聖火，成大創意團隊結合兩屆奧運會優點執行這次探空科技，把實體聖火轉成電子聖火送上高空，讓在地的全大運達到全球思維、奧運聖火規格。

她說，實體聖火今晚夜宿成大博物館，明天起至5月8日進行環台路跑，全程1168公里，經過30所大學、造訪19個縣市，成大跑者將用汗水與熱忱傳遞聖火，勇跑全台灣。