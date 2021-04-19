快訊

直播／AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運桌球／松山家商兄弟檔 許願選上國手

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
松山家商的蔡凱任（右）和蔡凱丞兄弟檔。記者曾思儒／攝影
松山家商的蔡凱任（右）和蔡凱丞兄弟檔。記者曾思儒／攝影

全中運桌球衛冕軍松山家商，近年出了不少兄弟檔，110學年最後一次「合體」的蔡凱任和蔡凱丞，哥哥蔡凱任有機會帶著3連霸從全中運「畢業」。

早上的男團4強賽，好手如雲的松山3點都以直落3掃下內湖高工，3連霸只差最後一步，教頭許展銘笑說球隊兵多將廣，排點十分靈活，尤其有連莊成人國手的馮翊新扮演「定海神針」角色；蔡家兄弟也笑說，有很多「神隊友」，在場下拍手加油也是另種出力方式。

蔡凱任小學三年級因為想減肥接觸桌球，他邊比劃邊說：「那時臉超圓，肚子很大，到小六時就瘦下來。」小一屆的弟弟蔡凱丞跟著哥哥開始學球，不過都是右手持拍的兄弟倆，只有國小搭檔過雙打，上場也會彼此競爭，偶爾鬥嘴更是相處日常。

兄弟同隊難免被比較，不過蔡凱任還是十分讓弟弟，蔡凱丞不喜歡父母到場加油增加壓力，希望父母能現場喊加油的哥哥也讓步，雙親幾乎不會到場觀戰；大學打算以課業為重的蔡凱任還說，自己因超齡已經不能參加青少年國手選拔，希望弟弟加油，下個月選拔賽順利出線。

今年要挑戰男雙3連霸的黎昕祐，哥哥黎昕陽也是松山校友，許展銘期許黎昕祐和彭旨能成為第一組全中運高男寫下3連霸的組合，帶著特別紀錄告別全中運賽場。

全中運 桌球

延伸閱讀

全中運鏈球／甩肉15公斤 地主小將摘金

全中運體操／手掌骨折不放棄 拚到銀牌

全中運擊劍／北市4金4銀10銅 暫居領先

全中運田徑／哥哥推坑選鏈球 台奈混血王子奪牌畢業

相關新聞

足壇大地震！12豪門球隊另組超級聯賽 挑戰UEFA體制

包括皇馬、曼聯、尤文圖斯等職業足壇豪門另立門戶，宣布組建超級聯賽，賽制更趨近像是NBA等而非歐洲足球總會（UEFA）近1...

全中運桌球／松山家商兄弟檔 許願選上國手

全中運桌球衛冕軍松山家商，近年出了不少兄弟檔，110學年最後一次「合體」的蔡凱任和蔡凱丞，哥哥蔡凱任有機會帶著3連霸從全...

全中運鏈球／甩肉15公斤 地主小將摘金

高中最後一場全中運就是在故鄉舉行，斗六高中田徑好手周威翔從去年開始減重計畫，戒掉飲料和控制飲食下甩肉15公斤，昨天全中運...

全中運體操／手掌骨折不放棄 拚到銀牌

全中運前一周，屏東縣至正國中體操小將瑪樂芙樂芙卻在一次高低槓練習傷了左手掌，但她昨天仍帶著骨折下場，且地板體操、跳馬、高...

全中運擊劍／北市4金4銀10銅 暫居領先

中華民國110年全國中等學校運動會擊劍賽事，於4月17日至421日在雲林縣立建國國中活動中心舉行。 2天賽事成績出爐，台北市4金4銀10銅，緊追再後的是桃園市2金2銀2銅，新北市1金1銀2銅，台中市

全中運田徑／哥哥推坑選鏈球 台奈混血王子奪牌畢業

黝黑的膚色在雲林的陽光下閃閃發亮，新北市新北高工的台灣、奈及利亞混血小將伍恩毅今天完成全中運「畢業作」，高三的他在地主雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。