全中運桌球／松山家商兄弟檔 許願選上國手

全中運桌球衛冕軍松山家商，近年出了不少兄弟檔，110學年最後一次「合體」的蔡凱任和蔡凱丞，哥哥蔡凱任有機會帶著3連霸從全中運「畢業」。

早上的男團4強賽，好手如雲的松山3點都以直落3掃下內湖高工，3連霸只差最後一步，教頭許展銘笑說球隊兵多將廣，排點十分靈活，尤其有連莊成人國手的馮翊新扮演「定海神針」角色；蔡家兄弟也笑說，有很多「神隊友」，在場下拍手加油也是另種出力方式。

蔡凱任小學三年級因為想減肥接觸桌球，他邊比劃邊說：「那時臉超圓，肚子很大，到小六時就瘦下來。」小一屆的弟弟蔡凱丞跟著哥哥開始學球，不過都是右手持拍的兄弟倆，只有國小搭檔過雙打，上場也會彼此競爭，偶爾鬥嘴更是相處日常。

兄弟同隊難免被比較，不過蔡凱任還是十分讓弟弟，蔡凱丞不喜歡父母到場加油增加壓力，希望父母能現場喊加油的哥哥也讓步，雙親幾乎不會到場觀戰；大學打算以課業為重的蔡凱任還說，自己因超齡已經不能參加青少年國手選拔，希望弟弟加油，下個月選拔賽順利出線。

今年要挑戰男雙3連霸的黎昕祐，哥哥黎昕陽也是松山校友，許展銘期許黎昕祐和彭旨能成為第一組全中運高男寫下3連霸的組合，帶著特別紀錄告別全中運賽場。