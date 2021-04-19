足壇大地震！12豪門球隊另組超級聯賽 挑戰UEFA體制

包括皇馬、曼聯、尤文圖斯等職業足壇豪門另立門戶，宣布組建超級聯賽，賽制更趨近像是NBA等而非歐洲足球總會（UEFA）近1個世紀來的模式與結構，為國際足壇拋出超級震撼彈。

儘管歐洲足總揚言對參與球隊和球員祭出禁令，12支足球豪門仍宣布另組「超級聯賽」（Super League）計畫。國際足球總會（FIFA）和英、法等國領袖表態反對另立門戶。

● 12豪門堅推新賽制 賺更多錢抵銷疫情衝擊

超級聯賽主辦單位在聲明中說：「AC米蘭、兵工廠、馬德里競技、切爾西、巴塞隆納、國際米蘭、尤文圖斯、利物浦、曼城、曼聯、皇家馬德里、托登罕熱刺，全已加入成為創始球隊。」

另立門戶的12隊來自英超、西甲、義甲，歐洲五大職業聯賽裡剩下的德甲、法甲則尚無球隊參與。超級聯賽創始球隊有望獲得35億歐元，「以支援他們的基礎建設投資計畫，並抵銷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊」。

聲明說會在第一季超級聯賽開打前，邀請另外3隊加入創始球隊，比賽也將盡快登場。

歐洲足球總會今天稍早表示，參與創辦超級聯賽的12支球隊球員會面臨國際賽禁令，並形容這是「憤世嫉俗的計畫，成立目的只是基於少數球隊自身利益」。然而12隊堅稱新賽制將為足壇注入新動力。

擔任超級聯賽副主席的曼聯球團共同主席葛拉瑟（Joel Glazer）說：「超級聯賽將讓全球最大咖球隊與球員在賽季期間一起互相較量，為歐洲足球開啟新篇章，確保世界級的競賽和設施，為更廣闊的足球金字塔提供財務支援。」

● 超級聯賽的運作

根據規劃，超級聯賽將以例行賽方式運作，有20支隊伍參賽，將湊出15支創始球隊作為每年固定班底，另5隊以邀請方式參與，邀請依據為上賽季表現。

第一階段預定8月展開，在每週週間進行，之後會有季後賽，整個賽季預計持續到隔年5月，屆時將頒發冠軍獎盃。「紐約時報」指出，超級聯賽的運作將更接近像美國職籃NBA及職業美式足球NFL，而非現有歐洲足總從1950年代以來奠定的賽制基礎。

超級聯賽計畫宣布的數小時前，歐洲足總才在瑞士開會並宣布歐冠聯賽改革措施，包括從32隊擴大到36隊，以及兩個「外卡」資格。

● 收益將超越歐冠

紐時指出，歐洲職業足壇現有架構是各自挹注國內聯賽，例如在英格蘭的聯賽補助英格蘭的球會，西班牙的聯賽補助西國國內球會，各國頂級豪門球隊再於歐冠、歐霸盃等進行洲際間競逐，拚出真正的國際王者。

現行體制靠匯集每年數以億計歐元的電視轉播與贊助收益讓豪門球會於各自的聯賽賺錢，打入歐冠後也能分得好幾百萬歐元的額外收益，小型球會則靠與豪門交手進補收益。

超級聯賽會為歐洲足壇帶來翻天覆地的變化，這些英超、西甲、義甲的豪門將改在超級聯賽展開跨國競逐，脫離歐冠，每年的收益由20支隊來分。按他們今天宣布的說法，超級聯賽創始球隊可分得的錢，約是2020年歐冠冠軍隊的4倍。

法新社報導，若超級聯賽能轉進35億歐元，代表收入將比歐洲足總的歐洲冠軍聯賽（Champions League）、歐洲聯賽（Europa League，俗稱歐霸）及歐洲超級盃（European Super Cup）在2018-2019賽季電視轉播收入的32億歐元還高。

● FIFA警告 參加未經核准聯賽者禁踢世足

國際足總在聲明中說，不贊成「在國際足球組織之外，歐洲關起門來另立聯賽，不尊重應有原則」。國際足總強調世界足壇團結，呼籲參與這波熱烈討論的各方以冷靜、有建設性、平衡的對話商議對足壇有益的目標，展現足壇團結的精神。

歐洲足總高層整個週末都在討論如何阻止超級聯賽，包括禁止出走球會踢各自國內聯賽、禁止出走球會隊內選手代表母國踢國際賽。

國際足總FIFA今年稍早已聲援歐洲足總，警告任何選手若去踢未經核准的聯盟或聯賽，將禁止參加FIFA舉行的賽會，包括世界盃足球賽。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相強生（Boris Johnson）都發聲明支持歐洲足總，並譴責創辦超級聯賽。

超級聯賽主辦單位表示，希望能與歐洲足總及國際足總坐下來談，避免足球界內戰。