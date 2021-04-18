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全中運田徑／哥哥推坑選鏈球 台奈混血王子奪牌畢業

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
台奈混血伍恩毅（右）全中運畢業戰奪下鏈球銅牌，生涯首度站上全中運頒獎台。記者曾思儒／攝影
台奈混血伍恩毅（右）全中運畢業戰奪下鏈球銅牌，生涯首度站上全中運頒獎台。記者曾思儒／攝影

黝黑的膚色在雲林的陽光下閃閃發亮，新北市新北高工的台灣、奈及利亞混血小將伍恩毅今天完成全中運「畢業作」，高三的他在地主雙雄包夾下丟出個人最佳的61公尺38，4度參加全中運終於站上頒獎台，儘管成色沒有突破哥哥的銀牌成績，他仍認為是全中運的「happy ending」。

伍恩毅的爸爸來自奈及利亞，來台教英文結識太太，兩人育有4名子女，排行第三的伍恩毅會進入田徑世界，就是哥哥伍銘祺「推坑」。

「我小五開始練習，因為哥哥也練田徑。」伍恩毅透露，不只選田徑是受哥哥影響，連項目也是聽從哥哥建議，他微微笑說：「因為哥哥說這項目容易得名。」

伍銘祺國中和高中都登過全中運頒獎台，伍恩毅卻是全中運最終回才踏上目標舞台；他自評過去的自己「還沒開竅」，今年原本信心滿滿要挑戰頒獎台，但賽前3周卻拉傷後大腿，讓他下修期望值，手拿銅牌的他說：「有獎牌就不錯了。」

獎牌成色雖沒突破哥哥拿過的銀牌，今天第5擲丟出「6字頭」的伍恩毅，成績倒是超越哥哥；他從小在台灣出生，國小雖曾和爸爸回到奈及利亞，時間也僅3個月，中文遠比奈及利亞語流暢，甚至台語也會一點，不過受限身材條件，他已經決定大學要將重心放在學業，希望能朝有興趣的攝影發展。

110年雲林全中運的高男鏈球前兩名都由地主包辦，斗六高中周威翔以64公尺10鍍金，斗南高中的全中運聖火手沈智陞以63公尺63摘銀。

全中運 田徑 聖火

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