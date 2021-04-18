高球／東華大學校長趙涵捷促成 平和國中高球教室啟用

在東華大學校長趙涵捷大力促成下，花蓮平和國中高爾夫教室18日舉行啟用典禮，台北市高爾夫協會並展現濃濃的人情味，致贈電子模擬擊球器作為賀禮，為偏鄉推展基層高球扎根再添佳話。

為了感謝台北高協的盛情，花蓮高爾夫委員會也情義相挺，與台北高協「義結金蘭」，結為兄弟會，彼此相約全力襄助中華民國高爾夫協會推動高球基層扎根。花蓮高爾夫委員會主任委員黃冠欽強調，縣市高球組織相互支援、同心協力，是國內首見，期待發揮一加一大於二的效果。台北市高協理事長吳見亨也表示，希望偏鄉跟都會的選手均享受相同的待遇，不要輸在起跑點上。「拋磚引玉的目的是，引進更多資源，讓小選手受到更妥善的照顧，帶領我國高球重返榮耀。」

平和國中高爾夫教室占地近百坪，包括兩座簡易練習場和一座模擬擊球設備，以及部分重量訓練器材，是趙涵捷在地方深耕多年後，展現其豐沛人脈，協助募集各方資源而來。平和國中校長黃建榮表示，希望藉由更先進的器材，讓平和國中及周邊學校的選手共享，帶動花蓮高球起飛。「要讓高球蓬勃發展，一定要先打破高爾夫貴族運動的刻板印象，更歡迎周邊的學校選手一起使用，利益均霑。」

包括花蓮縣議員吳東昇及全國高中高職家長會長協會理事長唐一弘等人也前來祝賀，現場氣氛熱烈溫馨。關心地方高球發展的吳東昇目睹高球教室牆壁斑駁、油漆剝落，當場慨允捐贈油漆，希望選手們在煥然一新的教室下訓練，心情更愉悅，球技也能大幅精進。