快訊

AZ疫苗「打氣低」醫院辦比賽變相強迫 醫護吞退燒藥再打

不只黃秋生 影星杜汶澤也取得台灣「就業金卡」

高球／東華大學校長趙涵捷促成 平和國中高球教室啟用

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
花蓮平和國中高爾夫教室今天啟用。圖／花蓮高爾夫委員會提供
花蓮平和國中高爾夫教室今天啟用。圖／花蓮高爾夫委員會提供

在東華大學校長趙涵捷大力促成下，花蓮平和國中高爾夫教室18日舉行啟用典禮，台北市高爾夫協會並展現濃濃的人情味，致贈電子模擬擊球器作為賀禮，為偏鄉推展基層高球扎根再添佳話。

為了感謝台北高協的盛情，花蓮高爾夫委員會也情義相挺，與台北高協「義結金蘭」，結為兄弟會，彼此相約全力襄助中華民國高爾夫協會推動高球基層扎根。花蓮高爾夫委員會主任委員黃冠欽強調，縣市高球組織相互支援、同心協力，是國內首見，期待發揮一加一大於二的效果。台北市高協理事長吳見亨也表示，希望偏鄉跟都會的選手均享受相同的待遇，不要輸在起跑點上。「拋磚引玉的目的是，引進更多資源，讓小選手受到更妥善的照顧，帶領我國高球重返榮耀。」

平和國中高爾夫教室占地近百坪，包括兩座簡易練習場和一座模擬擊球設備，以及部分重量訓練器材，是趙涵捷在地方深耕多年後，展現其豐沛人脈，協助募集各方資源而來。平和國中校長黃建榮表示，希望藉由更先進的器材，讓平和國中及周邊學校的選手共享，帶動花蓮高球起飛。「要讓高球蓬勃發展，一定要先打破高爾夫貴族運動的刻板印象，更歡迎周邊的學校選手一起使用，利益均霑。」

包括花蓮縣議員吳東昇及全國高中高職家長會長協會理事長唐一弘等人也前來祝賀，現場氣氛熱烈溫馨。關心地方高球發展的吳東昇目睹高球教室牆壁斑駁、油漆剝落，當場慨允捐贈油漆，希望選手們在煥然一新的教室下訓練，心情更愉悅，球技也能大幅精進。

東華大學體育中心主任楊昌斌表示，平和國中獲贈的電子模擬擊球器，是花蓮30所高球基層扎根學校第一套電子擊球設備，對矯正基層選手基本動作非常實用，選手進步將指日可待。

花蓮平和國中高爾夫教室啟用，台北市高爾夫協會致贈電子模擬擊球器。圖／花蓮高爾夫委員會提供
花蓮平和國中高爾夫教室啟用，台北市高爾夫協會致贈電子模擬擊球器。圖／花蓮高爾夫委員會提供

高爾夫

延伸閱讀

花蓮警全力協助太魯閣號撞車案 署長陳家欽高度肯定

PGA／亞洲高球第1人 松山英樹穿綠夾克

高球／老虎伍茲超速肇事警方卻不開單 原因竟是這個

為決賽而生！PUMA打造MOVING DAY主題限定高球服飾

相關新聞

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

台灣舉重女將方菀靈昨晚參加舉重亞錦賽女子49公斤級賽事，準備挺舉第3次試舉時，被裁判目視判定腰帶違規，也打亂比賽節奏，教...

全中運擊劍／北市4金4銀10銅 成最大贏家

中華民國110年全國中等學校運動會擊劍賽事，於4月17日至421日在雲林縣立建國國中活動中心舉行。 2天賽事成績出爐，台北市4金4銀10銅，緊追再後的是桃園市2金2銀2銅，新北市1金1銀2銅，台中市

全中運田徑／哥哥推坑選鏈球 台奈混血王子奪牌畢業

黝黑的膚色在雲林的陽光下閃閃發亮，新北市新北高工的台灣、奈及利亞混血小將伍恩毅今天完成全中運「畢業作」，高三的他在地主雙...

斗南高中吳亦孳「一舉奪金」 雲林選手穿金戴銀披銅

雲林縣斗南高中舉重女將吳亦孳參加110全中運國女組舉重64公斤級項目，以抓舉65公斤、挺舉77公斤再為雲林縣拿下一面金牌...

全中運田徑／遲到的初體驗 魏浩倫飆速拚突破

去年原本就要迎接升上高中的全中運第一戰，南市新化高工短跑好手魏浩倫卻因車禍意外缺席；今天才真正迎接高中第一場全中運，他早...

足球／五大聯賽首隊 英超爐主提前6輪降級

足壇五大頂級聯賽出現首支確定降級的隊伍，英超爐主謝菲爾聯隊踢了32場僅拿到14分，提前6輪降級平紀錄！「飛刀」謝菲聯隊18日凌晨以0：1敗給狼隊，落後倒數第4名達19分，成為首支降級的隊伍，飛刀去年還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。