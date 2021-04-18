全中運田徑／遲到的初體驗 魏浩倫飆速拚突破

去年原本就要迎接升上高中的全中運第一戰，南市新化高工短跑好手魏浩倫卻因車禍意外缺席；今天才真正迎接高中第一場全中運，他早上100公尺預賽就飆出個人最佳的10秒51，雖是超風速下的秒數，仍讓他增添不少信心。

下午準決賽跑出10秒56，魏浩倫對今天表現十分滿意，「自己跑課表時感覺普普，早上跑就滿順的，看到成績自己嚇到！」

明天要迎接100公尺決賽，魏浩倫不特別想「最速男」楊俊瀚104年全中運締造的10秒36大會紀錄，他笑說：「這樣壓力有點大。」