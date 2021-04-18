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全中運田徑／遲到的初體驗 魏浩倫飆速拚突破

聯合報 / 記者曾思儒／雲林即時報導
魏浩倫準決賽率先衝線。記者曾思儒／攝影
魏浩倫準決賽率先衝線。記者曾思儒／攝影

去年原本就要迎接升上高中的全中運第一戰，南市新化高工短跑好手魏浩倫卻因車禍意外缺席；今天才真正迎接高中第一場全中運，他早上100公尺預賽就飆出個人最佳的10秒51，雖是超風速下的秒數，仍讓他增添不少信心。

下午準決賽跑出10秒56，魏浩倫對今天表現十分滿意，「自己跑課表時感覺普普，早上跑就滿順的，看到成績自己嚇到！」

明天要迎接100公尺決賽，魏浩倫不特別想「最速男」楊俊瀚104年全中運締造的10秒36大會紀錄，他笑說：「這樣壓力有點大。」

上個月的青年盃，魏浩倫100公尺跑出個人最佳10秒54，200公尺的21秒34也是個人最好成績，全中運他也設下目標，「100公尺跑到3開頭是最好，200公尺目標是21秒1。」他近期課表特別注重續航力，加強200公尺後半段速度，期待繼續突破自己成績。

魏浩倫準決賽率先衝線。記者曾思儒／攝影
魏浩倫準決賽率先衝線。記者曾思儒／攝影

全中運 楊俊瀚

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