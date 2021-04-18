足球／五大聯賽首隊 英超爐主提前6輪降級

足壇五大頂級聯賽出現首支確定降級的隊伍，英超爐主謝菲爾聯隊踢了32場僅拿到14分，提前6輪降級平紀錄！「飛刀」謝菲聯隊18日凌晨以0：1敗給狼隊，落後倒數第4名達19分，成為首支降級的隊伍，飛刀去年還能靠著強悍防守排名第9，本季攻守失序，連功勳教練懷爾德都救不起，無奈離去，追平難堪的提前降級紀錄。

平英超最速降級紀錄

根據《衛報》報導，英超爐主飛刀18日的比賽猶如背水一戰，只要未能取分就確定降級，最後這支進球聯盟墊底、淨勝球最少、敗場最多的隊伍果然無力回天，以一球之差在客場敗給狼隊，踢完32場苦吞26敗，僅拿到14個積分，確定提前6輪降級，成為本季英超、乃至於五大聯賽第一支告別頂級聯賽的俱樂部。

飛刀近10戰吞了9敗，低迷的狀態追平英超最快降級的紀錄，他們與前年的哈鎮、07/08賽季的德比郡同列最速降級的紀錄保持隊。飛刀一開季狀況就奇差無比，開季18場不勝，一直到過年後才取得賽季首勝，進攻啞火極為嚴重，平均踢2場才能進一球，這樣的效率要贏球如同癡人說夢，目前32戰吞26敗已刷新隊史紀錄，後續6戰很可能再刷新隊史紀錄。

第二年被打回原形

飛刀表現與去年判若兩隊，去年他們以英超升班馬的角色，帶領他們升級成功的功勳教練懷爾德，打造出強悍的防守陣形，飛刀甚至差點闖入歐戰資格區，最終以第9名坐收，但今年防守不如去年穩固，從曼聯租借來的年輕門神亨德森因為大放異彩而回歸老東家，即便懷爾德都難救，最後他在3月讓出兵符，繼任的少帥賀肯巴頓上任至今仍0勝，飛刀持續沈淪。

這支令人感到可惜的降級隊一直都有進攻問題，這也說明在英超生存的難度，飛刀去年打出佳績後獲得不少資金收入，但他們太過自信，休賽期並未遵循小球隊的生存守則：買入一些便宜的即戰力選手，飛刀認為自己當前陣容足以應對英超，竟然掏出2600萬歐元向豪門利物浦買入潛力新秀布魯斯特，這種失敗率極高的高額補強方針不佳，這是飛刀來年若想站穩英超，必須認清的事實。

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