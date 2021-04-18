快訊

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

中央社 / 台北18日電
方菀靈亞錦賽遭腰帶過寬違規？ 擷圖自畫面
方菀靈亞錦賽遭腰帶過寬違規？ 擷圖自畫面

台灣舉重女將方菀靈昨晚參加舉重亞錦賽女子49公斤級賽事，準備挺舉第3次試舉時，被裁判目視判定腰帶違規，也打亂比賽節奏，教練陳葦綾直呼，邏輯和順序均不合理。

奧運舉重培訓隊這次共有5名選手前往烏茲別克塔什干參加亞洲舉重錦標賽，包括郭婞淳、陳玟卉、方菀靈、高展宏、陳柏任等人，而方菀靈則是挑戰女子49公斤級的賽事。

方菀靈昨天在抓舉項目舉起76公斤，而挺舉前兩次試舉各舉起95公斤、100公斤，第3次則直接挑戰103公斤，正當她站在台上準備試舉時，卻突然被質疑腰帶違規，比賽中斷近2分鐘，而她心情也大受影響，最終以抓舉76公斤、挺舉100公斤、總和176公斤，第6名作收。

當方菀靈卸下腰帶時，在場下的教練陳葦綾也為方菀靈據理力爭，陳葦綾今天還原當下狀況，她表示，比賽時審判委員認定方菀靈腰帶不合格，請技術管制員要選手先下場，將腰帶送交邊審檢查。

「技術管制員為什麼沒有帶皮尺，為什麼沒做檢查，直接說不合格。」陳葦綾點出不合理之處，她認為，若技術管制員在前兩次試舉時，就懷疑腰帶有問題，選手在後台時就應準備皮尺量測，而非等到第3次試舉時，把選手叫下場，「這個邏輯和順序有很大的問題」。

陳葦綾2017年遞補成為北京奧運女子舉重48公斤級金牌得主，擁有多年比賽經驗，談到方菀靈腰帶被質疑，她說：「這條腰帶我用20幾年比賽，是符合規定的12公分，但是他們連量都沒有量，就說不符合規定，不准用，所以我覺得非常奇怪。」

陳葦綾推測，可能是因屬小級別的選手，用了那條腰帶會顯得特別大的感覺，而面對比賽已成定局，她無奈地責怪自己，身上沒有帶皮尺，否則就可以立刻為選手辯解，也可避免別人誤會。

陳葦綾 舉重 郭婞淳

延伸閱讀

「減醣飲食一週能瘦4.5公斤！」不用挨餓就能成功瘦身，科學認證的「速效減肥3步驟」

彰化縣女力當家 全中運2女將摘金員林市長熱血沸騰

2021亞洲舉重錦標賽郭婞淳領銜出擊 17日起MOD愛爾達獨家直播

舉重／輸了比賽心情不好？世界紀錄保持人涉嫌開車撞死人

相關新聞

舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

台灣舉重女將方菀靈昨晚參加舉重亞錦賽女子49公斤級賽事，準備挺舉第3次試舉時，被裁判目視判定腰帶違規，也打亂比賽節奏，教...

足球／五大聯賽首隊 英超爐主提前6輪降級

足壇五大頂級聯賽出現首支確定降級的隊伍，英超爐主謝菲爾聯隊踢了32場僅拿到14分，提前6輪降級平紀錄！「飛刀」謝菲聯隊18日凌晨以0：1敗給狼隊，落後倒數第4名達19分，成為首支降級的隊伍，飛刀去年還

全中運體操／養成計畫收成 民生首奪國女團金牌

從8年前開始培養體操幼苗，北市民生國中教頭林祥威的養成計畫今天看到成效，5位女將首度成團挑戰110全中運，就以懸殊差距收...

LPGA／樂天錦標賽 徐薇淩並列第6本季最佳

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA樂天錦標賽最終回合延續昨天火燙手感，單日進帳6鳥，且零柏忌完美演出，累計以低於標準1...

1.7萬人競技 全中運雲林登場

雲林暌違34年再度迎接全國中等學校運動會，大會除以雲林地方特色布袋戲迎賓，更結合科技，昨天晚上開幕典禮以高達百公尺網屏和...

足球／安聯小世足讓屏東足風再起

目前正熱烈開踢中的「2021安聯小小世界盃」今天在台灣最南端的屏東展開晉級資格賽，今年由於報名相當踴躍，因此特別開闢了屏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。