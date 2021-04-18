舉重／方菀靈亞錦賽腰帶違規？教練：用目測不合理

台灣舉重女將方菀靈昨晚參加舉重亞錦賽女子49公斤級賽事，準備挺舉第3次試舉時，被裁判目視判定腰帶違規，也打亂比賽節奏，教練陳葦綾直呼，邏輯和順序均不合理。

奧運舉重培訓隊這次共有5名選手前往烏茲別克塔什干參加亞洲舉重錦標賽，包括郭婞淳、陳玟卉、方菀靈、高展宏、陳柏任等人，而方菀靈則是挑戰女子49公斤級的賽事。

方菀靈昨天在抓舉項目舉起76公斤，而挺舉前兩次試舉各舉起95公斤、100公斤，第3次則直接挑戰103公斤，正當她站在台上準備試舉時，卻突然被質疑腰帶違規，比賽中斷近2分鐘，而她心情也大受影響，最終以抓舉76公斤、挺舉100公斤、總和176公斤，第6名作收。

當方菀靈卸下腰帶時，在場下的教練陳葦綾也為方菀靈據理力爭，陳葦綾今天還原當下狀況，她表示，比賽時審判委員認定方菀靈腰帶不合格，請技術管制員要選手先下場，將腰帶送交邊審檢查。

「技術管制員為什麼沒有帶皮尺，為什麼沒做檢查，直接說不合格。」陳葦綾點出不合理之處，她認為，若技術管制員在前兩次試舉時，就懷疑腰帶有問題，選手在後台時就應準備皮尺量測，而非等到第3次試舉時，把選手叫下場，「這個邏輯和順序有很大的問題」。

陳葦綾2017年遞補成為北京奧運女子舉重48公斤級金牌得主，擁有多年比賽經驗，談到方菀靈腰帶被質疑，她說：「這條腰帶我用20幾年比賽，是符合規定的12公分，但是他們連量都沒有量，就說不符合規定，不准用，所以我覺得非常奇怪。」

陳葦綾推測，可能是因屬小級別的選手，用了那條腰帶會顯得特別大的感覺，而面對比賽已成定局，她無奈地責怪自己，身上沒有帶皮尺，否則就可以立刻為選手辯解，也可避免別人誤會。