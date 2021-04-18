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全中運體操／養成計畫收成 民生首奪國女團金牌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
民生國中首度摘下全中運女團金牌。記者曾思儒／攝影
民生國中首度摘下全中運女團金牌。記者曾思儒／攝影

從8年前開始培養體操幼苗，北市民生國中教頭林祥威的養成計畫今天看到成效，5位女將首度成團挑戰110全中運，就以懸殊差距收下國女組成隊金牌，唯一八年級的廖奕淳笑說，自己終於不再孤單。

民生4名七年級女將幾乎都是幼稚園就開始接受林祥威指導，從三民國小再到民生國中，林祥威嘆說：「有種看到女兒長大的感覺。」不只女將爭氣，去年民生也在國男團摘下全中運隊史首金，今年由女將開出紅盤，男將下午也要挑戰衛冕。

林祥威提到，曾國小到國中，目前團隊共有30位選手，不過連同他自己在內，共有5名教練，包括大陸籍的前世界盃平衡木金牌李婭，以及李婭的南韓籍前國家體操隊成員崔真誠，另外有物理治療師，彼此分工合作，運作愈來愈有默契。

李婭自家的7歲兒子現在也是三民國小一員，前年加入民生團隊的她指出，莊甯媗、楊可玟、廖奕淳、趙品妍和鄭瑀喬的天分和身材條件雖非最佳，但很努力、能吃苦，對自我要求都高，「能吃苦很重要，希望她們能一步步走下去。」

廖奕淳最初是因俱樂部接觸體操，小學下定決心繼續體操路，操體能時雖痛苦，但有一群隊友作伴，倒也甘之如飴；瞄準之後個人全能和高低槓金牌的她還透露，隊友間彼此約好，要一起出國比賽，希望2024巴黎奧運就能實現願望。

今天拿下國女成隊金牌只是第一步，鄭瑀喬提到，橫掃金牌是教練的期待，「我們也有這樣的打算！」

廖奕淳在地板項目出賽。圖／運促會提供
廖奕淳在地板項目出賽。圖／運促會提供

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