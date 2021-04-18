LPGA／樂天錦標賽 徐薇淩並列第6本季最佳

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA樂天錦標賽最終回合延續昨天火燙手感，單日進帳6鳥，且零柏忌完美演出，累計以低於標準19桿的269桿並列第6名，也是目前個人本季最佳。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）樂天錦標賽（Lotte Championship）總獎金高達200萬美元（約新台幣5667萬元），今天在夏威夷卡波雷（Kapolei）高球俱樂部展開最終回合賽事。

紐西蘭籍女將高寶璟（Lydia Ko）帶著1桿領先優勢出發，今天表現依舊穩健，單回合射下7鳥，連兩輪繳出低於7桿的65桿，累計以低於標準28桿的260桿，以7桿之差稱后，終結個人3年來的冠軍荒。

徐薇淩經歷次輪起伏，第3輪起找回節奏，一口氣猛打8鳥、1鷹與1柏忌，今天表現同樣出色，從第1洞出發，前9洞就打下4鳥，轉場後又有斬獲，後9洞再添2鳥；單回合以66桿繳卡，累計以低於標準19桿的269桿拿下並列第6。

徐薇淩在3月底LPGA起亞菁英賽繳出當時本季最佳並列第7的成績，今天再打出佳績並列第6。