足球／安聯小世足讓屏東足風再起

目前正熱烈開踢中的「2021安聯小小世界盃」今天在台灣最南端的屏東展開晉級資格賽，今年由於報名相當踴躍，因此特別開闢了屏東區預賽，總共有48支隊伍報名參賽，分別為3隊U6、10隊U8、12隊U10、15隊U12以及8隊U15，隊數之多堪稱屏東地區近來少見盛況。

冠名贊助商安聯人壽業務區副總吳宏睿致詞時表示，他本身也是屏東在地人，北漂前足球風氣還蠻盛行，近年因少子化及人才外流，足球已沒落一陣子，這幾年在迷你足球協會與安聯人壽積極推廣基層足球下已逐漸成效，今天看到開賽盛況感到有點驚喜，期許未來安聯能成為基層足球的代名詞。

屏東地區有許多原住民及新住民，加上有不少歐美外籍人士來台教英語順便開闢足球課傳授指導足球技巧，因此屏東的小朋友擁有充沛的體力加上良好的足球學習環境，在比賽時幾乎人人都是主力球員，球技及觀念也較其他縣市也來得出色。

泰武國小在晉級賽中與力里飛鷹交手過程互咬比數，雙方你來我往毫不相讓，經常有激烈碰撞倒地及精采個人攻防畫面，因此讓在場加油的雙方支持者大呼過癮，最終泰武國小以3：2驚險勝出。力里飛鷹在落敗時難過得低頭掉淚，而泰武國小全隊也上前安慰並給予擁抱。

曾經是陽信女足隊的泰武國小教練楊美娟對於勝利並沒有太大喜悅，對於球員在球場空間的運用觀念上並不滿意，她整場喊得聲嘶力竭，小球員還是無法讓她安心坐下調度指揮，整場剽悍的強攻模式是唯一令她滿意的地方。楊美娟特別大力推崇隊長樂可艾．法拉屋樂冷靜的控制比賽節奏，並在關鍵時刻送出助攻幫助球隊獲勝。

樂可艾．法拉屋樂身為隊長不愛射門卻只愛助攻，他認為送出助攻讓隊友得分全隊也很興奮，並帶給他很大的成就感；他最喜歡的球員是巴西的內馬爾，因為他有很好的傳球視野，而走向足球最高的殿堂是樂可艾．法拉屋樂最大的夢想。