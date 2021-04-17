拔河／史上第一次 世界盃落腳台灣

中華民國拔河運動協會申辦「2026年世界室內拔河錦標賽」（World Indoor Championship 2026，以下簡稱拔河世界盃）傳來好消息，以視訊方式進行的會議投票結果今天出爐，台灣確定取得2026年拔河世界盃主辦權，這將是台灣首度主辦國際級拔河運動賽事，除了促進國內拔河選手與國際接軌，更期望透過宣傳及在地特色，創造國外選手及觀光客美好回憶。

拔河協會16、17日出席視訊會議申辦2026年拔河世界盃，由拔河協會秘書長卓耀鵬帶領團隊，副秘書長楊雅婷、景美女中教師吳念芝等人向國際拔河總會（Tug of War International Federation，簡稱TWIF）說明準備情況，簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會工作等，最終以20票高票取得2026年拔河世界盃主辦權。

目前拔河世界盃賽事預定於2026年3日12至15日舉辦，預計來自30國家、1000選手及隊職員參加，拔河協會期透過世界盃「讓世界看見台灣」，提升台灣的國際形象及能見度，也希望國內選手在親友面前拿到世界冠軍，爭奪最高榮耀。