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拔河／史上第一次 世界盃落腳台灣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
拔河協會透過視訊爭取舉辦2026世界盃。圖／中華拔河協會提供
拔河協會透過視訊爭取舉辦2026世界盃。圖／中華拔河協會提供

中華民國拔河運動協會申辦「2026年世界室內拔河錦標賽」（World Indoor Championship 2026，以下簡稱拔河世界盃）傳來好消息，以視訊方式進行的會議投票結果今天出爐，台灣確定取得2026年拔河世界盃主辦權，這將是台灣首度主辦國際級拔河運動賽事，除了促進國內拔河選手與國際接軌，更期望透過宣傳及在地特色，創造國外選手及觀光客美好回憶。

拔河協會16、17日出席視訊會議申辦2026年拔河世界盃，由拔河協會秘書長卓耀鵬帶領團隊，副秘書長楊雅婷、景美女中教師吳念芝等人向國際拔河總會（Tug of War International Federation，簡稱TWIF）說明準備情況，簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會工作等，最終以20票高票取得2026年拔河世界盃主辦權。 

目前拔河世界盃賽事預定於2026年3日12至15日舉辦，預計來自30國家、1000選手及隊職員參加，拔河協會期透過世界盃「讓世界看見台灣」，提升台灣的國際形象及能見度，也希望國內選手在親友面前拿到世界冠軍，爭奪最高榮耀。

拔河協會理事長陳建平表示，申辦2026年拔河世界盃，從2020年提交申辦意向書後就開始積極準備，並獲得教育部體育署及新北市政府的支持，這是台灣有史以來第一次取得最高層級拔河賽事的主辦權，具有歷史地位跟意義，並且能獲得世界各國的支持，加上我國拔河隊近年戰績輝煌，女子隊獲得史無前列的世運會4連霸及世界室內錦標賽5連霸的輝煌紀錄，男子隊也在2018及2020年世界室內錦標賽獲得冠軍，顯示台灣長期以來推展拔河運動，受到國際肯定與尊重。

拔河協會透過視訊爭取舉辦2026世界盃。圖／中華拔河協會提供
拔河協會透過視訊爭取舉辦2026世界盃。圖／中華拔河協會提供
拔河協會透過視訊爭取舉辦2026世界盃。圖／中華拔河協會提供
拔河協會透過視訊爭取舉辦2026世界盃。圖／中華拔河協會提供

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