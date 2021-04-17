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全中運今晚開幕眾星雲集 科技聲光加煙火超震撼

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影
煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影

110全中運開幕典禮今晚在雲林縣斗南田徑場盛大登場，副總統賴清德、教育部長潘文忠及各縣市體育界共約兩萬人齊聚，聖火及選手繞場拉開序幕，連串精彩節目上場，選手晚會更是眾星雲集，嗨到最高點，雲林縣張麗善代表致歡迎之意，要把最貼心服務、完善場地、嚴謹防疫呈現國人眼前。

110年全國中學運動大會開幕式，由教育部長潘文忠主持，來自全國約兩萬人共襄盛舉聲勢浩大，超過五千人的演出，世界最大舞獅登場，炒熱了開幕式。

各縣市選手隊伍進場接受歡呼祝福，雲林田徑好手沈智陞及楊睿萱共同引燃聖火，超大百米LED網屏視訊搭配無人機同步升空，長達3分鐘煙火秀，帶給全場震撼視覺與聽覺效果，宣告110全中運正式開始。

選手之夜重頭戲，重量級電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞等巨星2小時接力演唱，選手和民眾同歡，氣氛嗨到最高點。

張麗善說，縣府團隊兩年辛苦籌備，全民總動員，把雲林最好一面和服務呈現給國人，今年以科技雲林為主題的開幕式，科技聲光融入在地元素，展現科技意象點亮全中運，期待未來5天賽事順利，歡迎全民眾來觀賽，看看雲林從農業到科技的轉型，暢遊好山好水。

賴清德讚揚教育部和雲林縣承辦全中運的用心，鼓勵追逐夢想的選手要借這場比賽更上一層樓，目視亞運和奧運。潘文忠說，全中運是培養國家選手的搖籃，感謝中央對運動預算的支持以及所有參與者的苦心，在疫情當口還能舉辦全國性賽事，大家要珍惜。

夜空中空拍機組合成聖火進場的畫面。記者蔡維斌／攝影
夜空中空拍機組合成聖火進場的畫面。記者蔡維斌／攝影
引燃聖火後，煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影
引燃聖火後，煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影
引燃聖火後，煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影
引燃聖火後，煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影
選手進場接受全場歡呼。記者蔡維斌／攝影
選手進場接受全場歡呼。記者蔡維斌／攝影
副總統賴清德到場觀禮，向全場揮手致意。記者蔡維斌／攝影
副總統賴清德到場觀禮，向全場揮手致意。記者蔡維斌／攝影
選手進場接受全場歡呼。記者蔡維斌／攝影
選手進場接受全場歡呼。記者蔡維斌／攝影
教育部長潘文忠向全場揮手致意，並宣布全中運正式開幕。記者蔡維斌／攝影
教育部長潘文忠向全場揮手致意，並宣布全中運正式開幕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞一起和千人啦啦隊跳大隊舞，氣勢非凡，贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞一起和千人啦啦隊跳大隊舞，氣勢非凡，贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影
世界最大的舞獅進場表演，引來全場掌聲。記者蔡維斌／攝影
世界最大的舞獅進場表演，引來全場掌聲。記者蔡維斌／攝影
引燃聖火後，煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影
引燃聖火後，煙火加網屏影音的開幕煙火超震撼。記者蔡維斌／攝影

全中運 田徑 聖火

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