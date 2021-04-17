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全中運／3分鐘煙火璀璨夜空 雲林全中運登場
去年飆下高女組400公尺跨欄金牌，雲林麥寮高中女將楊睿萱全中運最終戰「回家比賽」，且在今天開幕的110年雲林全中運和斗南高中鏈球好手沈智陞一同擔任聖火手，在副總統賴清德、教育部長潘文忠及雲林縣長張麗善見證下點燃聖火。
雲林全中運今天在斗南田徑場盛大開幕，今年賽事共舉辦21種運動種類，頒發出1140面金牌，超過1萬7千名國中、高中選手與會；雲林以結合地方特色的布袋戲迎接全台好手，開幕節目以雲林霹靂布袋戲文化融合街舞，另有LED秀，展現「科技雲林」。
雲林上一度辦理全中運已是民國76年，相隔34年再度迎接全中運，斗南田徑場現場特別裝置一面長100公尺、寬40公尺的網屏，成今年開幕典禮硬體設施一大亮點。
賴清德表示，今年全中運經費達1億6千萬元，感謝教育部潘文忠部長率領的團隊，全力支持雲林縣政府舉辦這場賽事；張麗善提到，雲林暌違34年再舉辦全中運，各級學校和機關團體，甚至社區的婆婆媽媽都站出來，賽場也是高規格迎接全台好手，光是大小會議就超過300次，歡迎全台選手一起見證雲林的新歷史。
潘文忠則是感謝超過2300位裁判，另外特別感謝蔡英文總統，台灣防疫有成下能讓年輕選手在全中運展現最好成績，「也期待所有運動員保有運動員最好精神，不只展現運動技能，也能在雲林結交好朋友。」
今年全中運開幕除3分鐘的煙火秀，大會還用無人機排出田徑姿勢、鳳梨圖案象徵「好運旺旺來」等，迎接全中運正式登場。
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