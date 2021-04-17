備戰東奧添利器 鄭兆村、王子維喊讚

東京奧運開幕倒數不到100天，擔任本次中華奧運代表團治療疼痛合作夥伴的台灣歐姆龍健康事業，今天特別捐贈溫熱低週波治療器給中華奧會，如同為東奧中華代表團增添隨身小小防護員，協助中華隊即時治療疼痛，以最棒的狀態出賽東京奧運。

低週波治療器常是復健科醫生或物理治療師用來治療疼痛的好幫手，奧亞運中華代表隊隊醫林頌凱表示，運動員在結束比賽或訓練後出現緊繃跟痠痛的感覺時，就可以先使用溫熱低週波治療器即時舒緩放鬆，「對選手來說是很好的應援小幫手。」

現代人工作壓力大，習慣久坐或低頭滑手機，很多民眾也習慣在家利用低週波治療器來放鬆緊繃的肌肉。台灣歐姆龍健康事業股份有限公司董事長黃肇生說：「雖然歐姆龍已經是消費者舒緩疼痛的好夥伴，但我們很重視這次和中華奧運代表團的合作。藉由捐贈低週波治療器，期望選手們在高強度的訓練後能獲得充分的舒緩，也讓教練團及防護團隊可以更有效率地執行訓練計畫，讓代表隊最終在奧運舞台上發揮出最佳表現。」

「黃金右臂」鄭兆村和「羽球王子」王子維今天也出席記者會，兩人除感謝贊助商的支援， 也持續為東奧準備，目前唯一拿到東奧田徑門票的鄭兆村說：「雖然多等了一年，也接受比往常參與賽事更多的身體檢查，但是參與奧運是身為運動員的終極目標，期待為中華隊再奪下獎牌。」

在中華奧會的協助之下，所有代表團員皆能獲得低週波治療器隨行征戰東京奧運，王子維提到，選手難免身體都會有些運動傷害，「我想很多選手平時也都會利用低週波治療器幫自己做些舒緩，等一下我要跟醫生請教自己貼片的地方有沒有不對。有了這些治療器隨我們前進東京，我想選手在選手村的時候就能幫自己的肌肉好好放鬆一下。」