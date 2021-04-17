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歐姆龍力挺中華隊 奪牌希望鄭兆村及王子維要再創佳績

聯合新聞網 / 綜合報導
歐姆龍低週波治療器捐贈儀式。 歐姆龍提供
歐姆龍低週波治療器捐贈儀式。 歐姆龍提供

距離東京奧運開幕不到100天，各專項運動員的訓練也緊鑼密鼓的進行，要調整出個人最佳狀態在奧運殿堂中奪取佳績。在密集訓練及激烈競技的過程中所造成的肌肉「痠痛」，常常是讓運動員成績無法進一步提升的絆腳石，台灣歐姆龍健康事業深知運動員緩解疼痛的需求，擔任本次中華奧運代表團治療疼痛合作夥伴，特別在今日捐贈溫熱低週波治療器給予中華奧會，如同為東奧中華代表團增添隨身小小防護員，協助中華隊即時治療疼痛，以身體最棒的狀態出賽東京奧運。

溫熱低週波治療器即時治療痠痛 小小隨身防護員幫助奧運健兒隨時調整最佳狀態

利用輸入體內的電流刺激神經系統，使患者肌肉放鬆減輕不適，低週波治療器常是復健科醫生或物理治療師用來治療疼痛的好幫手。奧亞運中華代表隊隊醫林頌凱醫生表示：「運動員在結束比賽或訓練後出現緊繃跟痠痛的感覺時，就可以先使用溫熱低週波治療器即時舒緩放鬆，對選手來說是很好的應援小幫手。」

現代人工作壓力大，習慣久坐或低頭滑手機，很多民眾也習慣在家利用低週波治療器來放鬆緊繃的肌肉。台灣歐姆龍健康事業股份有限公司董事長黃肇生表示：「雖然歐姆龍已經是消費者舒緩疼痛的好夥伴，但我們很重視這次和中華奧運代表團的合作。藉由捐贈低週波治療器，期望選手們在高強度的訓練後能獲得充分的舒緩，也讓教練團及防護團隊可以更有效率地執行訓練計畫，讓代表隊最終在奧運舞台上發揮出最佳表現。」

鄭兆村、王子維感謝贊助商對於選手的支援： 「東奧，我們準備好了」

受到疫情的影響，許多選手受訓及出賽的節奏都被打斷，因此對即將登場的東京奧運更加期待。標槍好手鄭兆村表示：「雖然多等了一年，也接受比往常參與賽事更多的身體檢查，但是參與奧運是身為運動員的終極目標，期待為中華隊再奪下獎牌。」

而隨著奧運的接近，如何保持最佳身體狀態對每位中華隊員都是最重要的課題！因此也特別感謝歐姆龍對於中華奧運代表團的支持。鄭兆村說：「有了這些治療器隨隊，選手多少能夠在防護員忙的時候，先針對肌肉不舒服的地方做一些舒緩，之後再讓防護員做調整，同時也爭取時間讓更多選手得到防護員的照料。」羽球隊的奪牌希望王子維認為：「身為選手難免身體都會有些運動傷害，我想很多選手平時也都會利用低週波治療器幫自己做些舒緩。等一下我要跟醫生請教自己貼片的地方有沒有不對。有了這些治療器隨我們前進東京，我想選手在選手村的時候就能幫自己的肌肉好好放鬆一下。」

在中華奧會的協助之下，所有代表團員皆能獲得低週波治療器隨行征戰東京奧運。中華奧林匹克委員會吳國譽副秘書長表示：「很感謝歐姆龍對於中華隊的支援，代表團將好好善用這些資源，期待選手們都『無痛』上場締造佳績。也期待更多贊助商加入應援中華隊的行列，讓隊員們能在疫情封閉全球後的第一場世界級大賽發光發熱，振奮受疫情影響的低迷人心！」

奧亞運中華代表隊隊醫，林頌凱（左二）醫師與兩位國手留影。 歐姆龍提供
奧亞運中華代表隊隊醫，林頌凱（左二）醫師與兩位國手留影。 歐姆龍提供

東京奧運 疫情 復健 運動傷害

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