快訊

舒力基轉強颱！這時間最接近台灣 降雨熱區出爐

專題／媽祖遶境徒步之旅 見證一樁樁感人事蹟

攀岩／衝鋒盃推廣賽台中登場 70參賽者最小僅6歲

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021衝鋒盃青少年推廣賽今天於台中市Dapro室內攀岩場館登場。圖／台中市運動局提供
2021衝鋒盃青少年推廣賽今天於台中市Dapro室內攀岩場館登場。圖／台中市運動局提供

台中市政府運動局與中華民國山岳協會合作舉辦首屆「2021衝鋒盃青少年推廣賽」，今天於Dapro室內攀岩場館登場，吸引近70位青少年參賽，年紀僅6歲的小朋友也熱情參與。 

台中市運動局長李昱叡今天到場觀賽，為選手加油打氣，他表示，攀岩運動已納入奧運競賽運動，盼透過比賽增加青少年及兒童對攀岩運動的技巧及興趣，提升台中攀岩運動風氣。 

台中市運動局說明，此次比賽分為上方確保攀登（Top-roping）及先鋒攀登（Leading）兩種方式，由6至15歲選手參加，並依照年齡分7組進行比賽，在配戴好安全掛繩的情形下兼顧運動安全，攀岩運動可增加兒童及青少年的手眼協調、體力、專注力、自信心、全身機能協調，突破對於高度及特定攀岩動作的恐懼，培養面對解決問題的能力。 

台中市運動局指出，台中推動攀岩運動向下扎根，台中市發展體育教育基金會董事長林廷芳也表示將積極和運動局合作，全力支持攀岩運動發展，今年度規劃2021年攀岩速度賽、2021全國運動攀登錦標賽、2021全國抱石運動攀登錦標賽等賽事，將做好各項防疫措施，鼓勵市民踴躍參與，感受攀岩魅力。 

延伸閱讀

幼童滑步車克難無安全場地 中市府:南區用地取得就動工

教育部5億補助 台中打造足球園區「可辦亞洲賽事」

4月6日起中市公立泳池暫停開放 預備3處供選手練習

中市公立泳池4月6日暫停開放 3處泳池供選手專用

相關新聞

羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因

近日中央流行疫情指揮中心已經同意，將讓亞奧運培訓隊或單項運動有出國比賽需求的選手優先施打新冠肺炎疫苗，且與第一線醫護人員一同列入第一類，而有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，昨日在個人IG透露，

LPGA／徐薇淩揮出63桿大補血 排名直衝並列第9名

我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，儘管在收尾的第18洞吞下1柏忌，但無...

蒙地卡羅網賽／8強賽爆冷出局 納達爾稱發球是場災難

在世界球王約克維奇（Novak Djokovic）於蒙地卡羅名人賽16強賽爆冷出局後，另一名「三巨頭」納達爾（Rafae...

攀岩／衝鋒盃推廣賽台中登場 70參賽者最小僅6歲

台中市政府運動局與中華民國山岳協會合作舉辦首屆「2021衝鋒盃青少年推廣賽」，今天於Dapro室內攀岩場館登場，吸引近7...

全運會／昔網壇漂亮寶貝復出 前國手陳迪、陳宜兄妹參賽

基隆知名網壇兄妹檔前國手陳迪、陳宜，將復出參加今年5月的全國運動會網球比賽，引發體壇闗注。陳宜現在是市議員，昔日曾有網壇...

蒙地卡羅網賽／納達爾中箭落馬 8強敗給種子殺手

生涯在蒙地卡羅大師賽拿下11座冠軍的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，開賽至今以僅丟6局的絕好調迎接8強賽，不料面對對戰成績2勝0負的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）卻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。