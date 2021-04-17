攀岩／衝鋒盃推廣賽台中登場 70參賽者最小僅6歲

台中市政府運動局與中華民國山岳協會合作舉辦首屆「2021衝鋒盃青少年推廣賽」，今天於Dapro室內攀岩場館登場，吸引近70位青少年參賽，年紀僅6歲的小朋友也熱情參與。

台中市運動局長李昱叡今天到場觀賽，為選手加油打氣，他表示，攀岩運動已納入奧運競賽運動，盼透過比賽增加青少年及兒童對攀岩運動的技巧及興趣，提升台中攀岩運動風氣。

台中市運動局說明，此次比賽分為上方確保攀登（Top-roping）及先鋒攀登（Leading）兩種方式，由6至15歲選手參加，並依照年齡分7組進行比賽，在配戴好安全掛繩的情形下兼顧運動安全，攀岩運動可增加兒童及青少年的手眼協調、體力、專注力、自信心、全身機能協調，突破對於高度及特定攀岩動作的恐懼，培養面對解決問題的能力。

台中市運動局指出，台中推動攀岩運動向下扎根，台中市發展體育教育基金會董事長林廷芳也表示將積極和運動局合作，全力支持攀岩運動發展，今年度規劃2021年攀岩速度賽、2021全國運動攀登錦標賽、2021全國抱石運動攀登錦標賽等賽事，將做好各項防疫措施，鼓勵市民踴躍參與，感受攀岩魅力。