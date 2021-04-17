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全運會／昔網壇漂亮寶貝復出 前國手陳迪、陳宜兄妹參賽

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
昔網壇漂亮寶貝復出，前國手陳迪、陳宜兄妹參加全運會。圖／議員陳宜提供
昔網壇漂亮寶貝復出，前國手陳迪、陳宜兄妹參加全運會。圖／議員陳宜提供

基隆知名網壇兄妹檔前國手陳迪、陳宜，將復出參加今年5月的全國運動會網球比賽，引發體壇闗注。陳宜現在是市議員，昔日曾有網壇「漂亮寶貝」之稱；陳迪曾拿過亞運、世大運金牌，曾是到世界各國征戰職業選手，目前擔任網球教練。

市議員陳宜今天證實，她今年要復出參加全國運動會網球比賽，並跟老搭檔哥哥陳迪參賽混雙，代表基隆市，希望大家祝她好運。

陳宜說，自己內心還是留著體育人的血液、基隆市在近幾年的籃球、射箭、跆拳道等等都有不錯的表現 ，看他們如此傑出優秀，自己也是熱血沸騰。雖然每天忙著跑行程、忙著民眾服務的事情，平時家人好友也鼓勵抽空多運動，這次全運會哥哥也建議再次組合，代表基隆市參賽爭取榮耀。

陳迪則表示，他在基隆長大，代表基隆市參賽從13歲至今，從區運會到全運會，過去拿下4金2銀1銅，表示基隆市的網球項目是有競爭力。現在重心轉移到基層小朋友，從頭發展，自己更是要以身作則、做好的示範。

陳迪認為，妹妹轉換跑道後很少碰球，他提議再攜手再打一次全運，把基隆市男、女網球組合起來，不管結果如何，大家齊心合力ㄧ起努力。

陳迪、陳宜是網壇難得的兄妹檔。陳迪拿過亞運、世大運金牌，成績斐然，曾是世界各國征戰職業選手，目前擔任網球教練。

陳宜7歲就拿網球拍，小一就跟著媽媽馬拉松好手蔡麗月，每天跑5公里練出好體力，14歲越級奪全國18歲排名賽冠軍，小六時打下美國橘子盃12歲組亞軍，曾獲得亞錦賽女雙冠軍，有網壇「漂亮寶貝」之稱，轉換跑道後跨入政壇，現在是基隆市議員，全力推廣網球運動的發展。

兩兄妹從小打到大，默契很好，混雙連續6年代表基隆市在全國運動會拿下金牌，堪稱基隆網球之光。

義式經典運動品牌 FILA今年成立110周年，推出冠軍紀念網球衫系列，最近拍攝形象的是前網球國手兄妹陳迪、陳宜，擔任形象大使。

昔網壇漂亮寶貝復出，前國手陳迪、陳宜兄妹參加全運會。圖／議員陳宜提供
昔網壇漂亮寶貝復出，前國手陳迪、陳宜兄妹參加全運會。圖／議員陳宜提供

陳迪 全運會 亞運

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