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羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因
近日中央流行疫情指揮中心已經同意，將讓亞奧運培訓隊或單項運動有出國比賽需求的選手優先施打新冠肺炎疫苗，且與第一線醫護人員一同列入第一類，而有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，昨日在個人IG透露，自己不會接種疫苗。
小戴生涯獲獎無數，唯獨未能在奧運賽場站上頒獎台，成為一大遺憾，但在球技愈趨成熟下，小戴可望為奪下台灣羽球史上首面金牌，但由於國外疫情仍屬險峻，指揮中心也已同意讓國手優先施打疫苗，但在國人施打人數不多，加上瞭解注射疫苗後所產生的症狀及副作用後，小戴也在個人IG表示，自己因個人因素選擇不接種疫苗。
在泰國3連戰中拿下1金2銀好成績的戴資穎，以10萬6075分穩坐球后，並領先中國選手陳雨菲近1萬分，而小戴在泰國賽事結束後選擇返台備戰，並預計於5月展開的馬來西亞、新加坡兩場公開賽中復出，力拼奧運積分。
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