快訊

「口譯哥」趙怡翔將辭駐美處政治組長 擬回台投入議員初選

又出包！109次自強號兩度故障 台鐵證實手剎車出問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，昨日在個人IG透露，自己不會接種疫苗。 法新社
有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，昨日在個人IG透露，自己不會接種疫苗。 法新社

近日中央流行疫情指揮中心已經同意，將讓亞奧運培訓隊或單項運動有出國比賽需求的選手優先施打新冠肺炎疫苗，且與第一線醫護人員一同列入第一類，而有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，昨日在個人IG透露，自己不會接種疫苗。

小戴生涯獲獎無數，唯獨未能在奧運賽場站上頒獎台，成為一大遺憾，但在球技愈趨成熟下，小戴可望為奪下台灣羽球史上首面金牌，但由於國外疫情仍屬險峻，指揮中心也已同意讓國手優先施打疫苗，但在國人施打人數不多，加上瞭解注射疫苗後所產生的症狀及副作用後，小戴也在個人IG表示，自己因個人因素選擇不接種疫苗。

泰國3連戰中拿下1金2銀好成績的戴資穎，以10萬6075分穩坐球后，並領先中國選手陳雨菲近1萬分，而小戴在泰國賽事結束後選擇返台備戰，並預計於5月展開的馬來西亞、新加坡兩場公開賽中復出，力拼奧運積分。

疫苗 奧運 疫情 泰國 馬來西亞

相關新聞

羽球／力拚生涯首面奧運獎牌 戴資穎不打疫苗有原因

近日中央流行疫情指揮中心已經同意，將讓亞奧運培訓隊或單項運動有出國比賽需求的選手優先施打新冠肺炎疫苗，且與第一線醫護人員一同列入第一類，而有機會為台灣爭金的羽球「世界球后」戴資穎，昨日在個人IG透露，

蒙地卡羅網賽／8強賽爆冷出局 納達爾稱發球是場災難

在世界球王約克維奇（Novak Djokovic）於蒙地卡羅名人賽16強賽爆冷出局後，另一名「三巨頭」納達爾（Rafae...

LPGA／徐薇淩揮出63桿大補血 排名直衝並列第9名

我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，儘管在收尾的第18洞吞下1柏忌，但無...

羽球／最老羽球員林友茂 世界認證

曾經連續38年在世界清晨盃羽球賽拿下父子雙打組冠軍的「老頑童」林友茂，去年9月在全球華人羽球聯合會會長吳俊彥協助下提出金...

蒙地卡羅網賽／納達爾中箭落馬 8強敗給種子殺手

生涯在蒙地卡羅大師賽拿下11座冠軍的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，開賽至今以僅丟6局的絕好調迎接8強賽，不料面對對戰成績2勝0負的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）卻

日本疫情惡化擴大封鎖 東奧添變數

隨著日本的第四波新冠肺炎疫情持續惡化，日本政府16日決定把四個地區納入「半緊急狀態」限制措施的實施範圍，目前已擴增到十個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。