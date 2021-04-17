LPGA／徐薇淩揮出63桿大補血 排名直衝並列第9名

我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，儘管在收尾的第18洞吞下1柏忌，但無損好表現，以單輪63（－9）桿的佳績，排名一口氣衝上並列第9名，有望再一次刷新本季個人最佳成績。

徐薇淩在這次的樂天錦標賽首輪就有抓下5小鳥的好表現，排名一度衝上並列第7名，不過昨天的第二輪賽事表現稍稍下滑，共抓下3鳥、吞4柏忌，以高於標準桿1桿的成績，排名瞬間下滑到並列52名，但仍越過晉級線，取得參與後兩輪賽事的資格。

而今天的第3輪徐薇淩則是展現極佳狀態，從第1洞出發的她，在前9洞就抓下6鳥，其中包括第6到9洞皆各有1桿進帳，來到後九洞後，徐薇淩雖然前4洞未能再有斬獲，但第14、15洞抓鳥後，第17洞更是獵下老鷹，只可惜在最後一洞吞下該輪唯一1個柏忌，但仍是以63（－9）桿繳卡，3輪打完合計203（－13）桿，與另外6名選手並列第9名。

至於紐西蘭好手高寶璟今天則是與美國名將科達（Nelly Korda）展開激烈拉鋸，科達在前九洞有6洞抓下小鳥後一度居於領先，不過高寶璟後九洞急起直追抓下5鳥成功超車，兩人在前三輪打完分別以195（－21）桿與196（－20）桿暫居前兩名；而值得一提的是，兩人與徐薇淩剛好是在本屆賽事唯三打出單輪最低桿63桿的選手。

徐薇淩本賽季前4站打完，以起亞菁英賽拿下並列第7名最佳，如能維持今天的火熱狀態，明天有望再將本季最佳排名往前推進。