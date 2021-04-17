快訊

日本2年後排福島核廢水入海 原能會：不排除擴散至台灣海域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LPGA／徐薇淩揮出63桿大補血 排名直衝並列第9名

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，以單輪63（－9）桿的佳績，排名一口氣衝上並列第9名。 法新社
我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，以單輪63（－9）桿的佳績，排名一口氣衝上並列第9名。 法新社

我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，儘管在收尾的第18洞吞下1柏忌，但無損好表現，以單輪63（－9）桿的佳績，排名一口氣衝上並列第9名，有望再一次刷新本季個人最佳成績。

徐薇淩在這次的樂天錦標賽首輪就有抓下5小鳥的好表現，排名一度衝上並列第7名，不過昨天的第二輪賽事表現稍稍下滑，共抓下3鳥、吞4柏忌，以高於標準桿1桿的成績，排名瞬間下滑到並列52名，但仍越過晉級線，取得參與後兩輪賽事的資格。

而今天的第3輪徐薇淩則是展現極佳狀態，從第1洞出發的她，在前9洞就抓下6鳥，其中包括第6到9洞皆各有1桿進帳，來到後九洞後，徐薇淩雖然前4洞未能再有斬獲，但第14、15洞抓鳥後，第17洞更是獵下老鷹，只可惜在最後一洞吞下該輪唯一1個柏忌，但仍是以63（－9）桿繳卡，3輪打完合計203（－13）桿，與另外6名選手並列第9名。

至於紐西蘭好手高寶璟今天則是與美國名將科達（Nelly Korda）展開激烈拉鋸，科達在前九洞有6洞抓下小鳥後一度居於領先，不過高寶璟後九洞急起直追抓下5鳥成功超車，兩人在前三輪打完分別以195（－21）桿與196（－20）桿暫居前兩名；而值得一提的是，兩人與徐薇淩剛好是在本屆賽事唯三打出單輪最低桿63桿的選手。

徐薇淩本賽季前4站打完，以起亞菁英賽拿下並列第7名最佳，如能維持今天的火熱狀態，明天有望再將本季最佳排名往前推進。

徐薇淩 樂天 高寶璟

延伸閱讀

LPGA／樂天錦標賽次輪 徐薇淩繳73桿並列52名

LPGA／樂天高球賽首輪 徐薇淩並列第7落後領先者3桿

換帥真的救了老鷹？ 其實只是剛好吃到軟柿子

NBA／單節三分球11投全中 老鷹創聯盟空前紀錄

相關新聞

蒙地卡羅網賽／8強賽爆冷出局 納達爾稱發球是場災難

在世界球王約克維奇（Novak Djokovic）於蒙地卡羅名人賽16強賽爆冷出局後，另一名「三巨頭」納達爾（Rafae...

LPGA／徐薇淩揮出63桿大補血 排名直衝並列第9名

我國旅美高球好手徐薇淩今天在樂天錦標賽第三輪賽事中打出佳績，單日進帳8小鳥、1老鷹，儘管在收尾的第18洞吞下1柏忌，但無...

日本疫情惡化擴大封鎖 東奧添變數

隨著日本的第四波新冠肺炎疫情持續惡化，日本政府16日決定把四個地區納入「半緊急狀態」限制措施的實施範圍，目前已擴增到十個...

羽球／最老羽球員林友茂 世界認證

曾經連續38年在世界清晨盃羽球賽拿下父子雙打組冠軍的「老頑童」林友茂，去年9月在全球華人羽球聯合會會長吳俊彥協助下提出金...

蒙地卡羅網賽／納達爾中箭落馬 8強敗給種子殺手

生涯在蒙地卡羅大師賽拿下11座冠軍的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，開賽至今以僅丟6局的絕好調迎接8強賽，不料面對對戰成績2勝0負的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）卻

足球／桃園同德及文華晉級 取得國小世界盃最後門票

教育部體育署主辦的「109學年度國小世界盃」區域預賽在今天桃園區晉級資格賽後結束，隨後在晚上以直播方式抽籤決定複賽對戰組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。