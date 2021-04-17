蒙地卡羅網賽／8強賽爆冷出局 納達爾稱發球是場災難

在世界球王約克維奇（Novak Djokovic）於蒙地卡羅名人賽16強賽爆冷出局後，另一名「三巨頭」納達爾（Rafael Nadal）也在昨天晚間的8強賽遭到羅布雷夫（Andrey Rublev）以6：2、4：6、6：2淘汰，賽後納達爾直言本場比賽自己的發球根本就是一場災難。

年僅23歲的俄羅斯年輕好手羅布雷夫，目前世界排名第8名，他生涯前兩次與納達爾交手不但都吞下敗仗，且不曾在納達爾手中拿下任何一盤，不過這次來到「紅土之王」的地盤，羅布雷夫在首盤就強勢出擊以6：2搶先拿下，儘管第二盤遭到扳平，但決賽盤再一次頂住壓力，以6：2搶下對戰納達爾的生涯首勝。

本場比賽納達爾共計發生高達7次雙發失誤，且僅發出一記愛司球，在各項發球表現上都不如對手，「由於某些原因，我的發球出了一些狀況，我不明白是什麼原因，因為我的打法並沒有出問題，但今天發球對我來說就是場災難。」

納達爾坦言，這場比賽的發球表現確實對他造成影響，「當你對發球毫無信心的時候，你的心思都會留在發球上，而無法思考要如何回球，尤其今天還要面對他這樣一名好球員，你就會輸掉比賽，這是顯而易見的事情。」

羅布雷夫在本季ATP巡迴賽中拿下23勝4敗的佳績，讓納達爾直言很難用這樣的狀態來擊敗羅布雷夫，「我現在唯一能做的就是前往巴塞隆納繼續練習，反覆修正這些問題，我今天的反手拍也打得不夠好，還發生很多失誤。」