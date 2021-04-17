蒙地卡羅網賽／納達爾中箭落馬 8強敗給種子殺手

生涯在蒙地卡羅大師賽拿下11座冠軍的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，開賽至今以僅丟6局的絕好調迎接8強賽，不料面對對戰成績2勝0負的俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）卻慘遭滑鐵盧，以6比2、4比6、6比2爆冷落敗，無緣進入最終4強，納達爾也是繼昨日約克維奇(Novak Djokovic)16強落敗後，再有另一高種子中箭落馬。

生涯在蒙地卡羅大師賽有著73勝5負，在這座場地幾近無敵的納達爾，此戰手感急凍，不僅丟了7個發球局，更出現直逼自己在巡迴賽紀錄的7次雙誤(納達爾曾在2014年印地安泉大師賽發出8次雙誤)，而雙方前2盤戰成1比1平，進入第3盤納達爾似乎氣力放盡，讓羅布雷夫取得5比1局數領先，最終歷經2小時32分，羅布雷夫艱辛以6比2、4比6、6比2拿下勝利，同時也是生涯首次打進蒙地卡羅大師賽4強。

從紅土之王手中拿下勝利，此役可說是羅布雷夫生涯代表作之一，而這也是他生涯第4度擊敗男單世界排名前3的球員，包含在2019年辛辛那提大師賽16強，以6比3、6比4擊敗「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)，與納達爾宰制蒙地卡羅相同，費德勒在辛辛那提大師賽坐擁7座冠軍，是男單歷史之最，不愧對羅布雷夫「種子殺手」的名號。