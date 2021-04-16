足球／桃園同德及文華晉級 取得國小世界盃最後門票

教育部體育署主辦的「109學年度國小世界盃」區域預賽在今天桃園區晉級資格賽後結束，隨後在晚上以直播方式抽籤決定複賽對戰組合，複賽在26至30日在輔英科技大學及高雄市中正體育場舉行，共有男子組51隊及女子組47隊合計98隊進行為期五天的賽程，將由男子組率先登場。

今天進行桃園區男、女組最後一支晉級球隊淘汰賽，由同德國小及文華國小勝出獲得晉級資格。同德國小教練陳岳豊賽後表示，由於平常已跟對手潮音國小交戰多次，已相當熟悉他們的戰力及打法，雖然對方緊咬比數，但在陣中主力球員李承恩在最後的10秒關鍵抄截後，單刀將球帶至8碼前起腳射門就已奠定勝利，終場才能以4：2勝出取得晉級資格。

李承恩平常也參加躲避球校隊，但還是比較喜歡足球多一點，畢竟已接接觸五年了，希望未來能朝足球發展、並當上職業球員。

女子組晉級的文華國小足球風氣相當興盛，幾乎下課時間全校都在踢球，不過受到傳統觀念束縛，家長大多不願意將孩子送進校隊操練耽誤到學業，因此陣中只有二位具有豐富比賽經驗及球技較佳的球員。不過為了響應政府推廣基層足球的政策，教練蕭小玲及鄭琇真仍選出校內運動神經及協調性較出色的學生組隊參賽，期盼能改變家長們的想法並共同參與學習足球的樂趣及優點，他們也相當肯定教育部體育署及迷你足球協會推廣基層足球的用心，並期盼未來能朝向社區型態發展足球賽制。

去年的男子組冠軍清水國小在預賽中遭到淘汰，實力雄厚的公館國小及大安國小在複賽中同陣操戈，可算是死亡之組；而女子B組也上演離島偏鄉大戰，由花蓮的銅蘭國小及連江的仁愛國小和金門的何浦國小同組，眾多小組精采對戰將在本月底的南台灣展開對決，喜歡足球小將在草原上揮汗奔跑的民眾不容錯過。