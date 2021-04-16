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加拿大公布東奧閉幕制服 網譏：取消奧運會吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
加拿大設計牛仔裝配抽象圖案做為閉幕典禮制服。 擷圖自加拿大國家隊官網
加拿大設計牛仔裝配抽象圖案做為閉幕典禮制服。 擷圖自加拿大國家隊官網

隨著東京奧運進入倒數百日，各國也陸續公布參賽制服，繼美國之後，加拿大也在國家隊官網公布制服設計，只不過，參加閉幕式的牛仔裝，卻受到不少批評，有網友說，「取消奧運會吧！」

網友對於牛仔裝成為閉幕制服意見不少，「牛仔夾克，希望這是玩笑。」、「這款奧運服裝，讓我們至少有5年的時間，來取笑加拿大的時尚眼光。」

甚至連前一天美國公布的奧運制服，也拿來一起大做文章，「就像80年代的爛電影。」

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