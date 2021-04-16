加拿大公布東奧閉幕制服 網譏：取消奧運會吧！
隨著東京奧運進入倒數百日，各國也陸續公布參賽制服，繼美國之後，加拿大也在國家隊官網公布制服設計，只不過，參加閉幕式的牛仔裝，卻受到不少批評，有網友說，「取消奧運會吧！」
網友對於牛仔裝成為閉幕制服意見不少，「牛仔夾克，希望這是玩笑。」、「這款奧運服裝，讓我們至少有5年的時間，來取笑加拿大的時尚眼光。」
Eh, we hear people have been curious about our Canadian tuxedos after the release of @TeamUSA's uniforms 🤔— Team Canada (@TeamCanada) April 15, 2021
Well you can 👀 all about our Tokyo 2020 kit here ➡️ https://t.co/ahIUBRTzhs pic.twitter.com/8hVSzRlOG5
I am screaming. This is Canada's closing ceremony fit.— Downtown Brandi Frown 😾 (@ItsTheBrandi) April 14, 2021
Cancel the Olympics. https://t.co/Q6xEybEIEM https://t.co/wf5E8yDPvL pic.twitter.com/KZ0iWUGFGQ
甚至連前一天美國公布的奧運制服，也拿來一起大做文章，「就像80年代的爛電影。」
The U.S. vs Canada Olympic outfits look like the plot of a bad 80s camp film where the freaks/geeks have to overcome the preppies. pic.twitter.com/90eNBhkj3R— Courtney Theriault (@cspotweet) April 14, 2021
Does America know it's the summer Olympics? https://t.co/YIgjV0EfQ3— Downtown Brandi Frown 😾 (@ItsTheBrandi) April 14, 2021
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