加拿大公布東奧閉幕制服 網譏：取消奧運會吧！

隨著東京奧運進入倒數百日,各國也陸續公布參賽制服,繼美國之後,加拿大也在國家隊官網公布制服設計,只不過,參加閉幕式的牛仔裝,卻受到不少批評,有網友說,「取消奧運會吧!」

網友對於牛仔裝成為閉幕制服意見不少,「牛仔夾克,希望這是玩笑。」、「這款奧運服裝,讓我們至少有5年的時間,來取笑加拿大的時尚眼光。」

Eh, we hear people have been curious about our Canadian tuxedos after the release of @TeamUSA's uniforms 🤔



Well you can 👀 all about our Tokyo 2020 kit here ➡️ https://t.co/ahIUBRTzhs pic.twitter.com/8hVSzRlOG5 — Team Canada (@TeamCanada) April 15, 2021

I am screaming. This is Canada's closing ceremony fit.



Cancel the Olympics. https://t.co/Q6xEybEIEM https://t.co/wf5E8yDPvL pic.twitter.com/KZ0iWUGFGQ — Downtown Brandi Frown 😾 (@ItsTheBrandi) April 14, 2021

甚至連前一天美國公布的奧運制服,也拿來一起大做文章,「就像80年代的爛電影。」

The U.S. vs Canada Olympic outfits look like the plot of a bad 80s camp film where the freaks/geeks have to overcome the preppies. pic.twitter.com/90eNBhkj3R — Courtney Theriault (@cspotweet) April 14, 2021