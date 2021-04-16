自行車旅遊年騎趣花東 小鎮漫旅、海灣盃接續登場

為迎接2021自行車旅遊年，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今天舉行「2021自行車旅遊年騎趣花東」全國記者會，為宣傳即將在5月29日、9月11日熱鬧展開的「花東小鎮自行車漫旅（下稱小鎮漫旅）」以及9月10至12日粉墨登場的「2021 East of Taiwan 花東海灣盃自行車挑戰（下稱海灣盃）」系列活動。

在今天記者會中，俄羅斯藝人安妮（小鎮漫旅代言人）、國際作家兼主持人吉雷米（海灣盃代言人）驚喜現身，分享自己在絕美花東的騎行經驗與花東人文帶給他們的心靈觸動。還特別邀請旅法藍帶名廚鄭忠哲現場推介精心創作料理，為記者會增添風味。

「小鎮漫旅」由代言人安妮拍攝宣傳影片，影片播放隨即獲得熱烈迴響，領人深度探索花東小鎮魅力，活動精心規劃4條特色路線，5月29日推出3條路線，包含「25K稻米之鄉老派約會」、「16.7K池上小鎮農村巡禮」、「17.6K海端部落秘境探險」，以及9月11日「46.9K板塊奇遇夏日手作」。

9月10至12日舉辦的「海灣盃」分為雙日400K、單日200K的長距離挑戰，選手將騎行在號稱全台最美的公路路線台9線、台11線，一次飽覽花東縱谷壯麗山色、療癒稻浪以及東海岸遼闊海景，途中亦將經過花東最美的193縣道、北花蓮經典雙潭（七星潭及鯉魚潭）。

另外，今年首創的全新賽事「赤科山登山賽」，海拔約900公尺的赤科山，每到8、9月遍山滿開金黃色的金針花，選手將沿著赤科山產業道路蜿蜒而上，讓攻頂後一覽無遺的金色花海，洗去所有疲憊及煩惱。

交通部觀光局周廷彰副局長致詞時說到，為了迎接2021自行車旅遊年的到來，觀光局已準備許久，在硬體部分，現今全台已有400處自行車補給站，超過700家 「自行車友善旅宿 」，以及7500公里的自行車道。在軟體部分，約有100家旅行業者推出近300個自行車遊程，更由觀光局票選出30個經典遊程，期待打造台灣成為最好的自行車旅遊王國，想到自行車就想到台灣。