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羽球／金氏世界紀錄認證 98歲林友茂成世界最老球員

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
「老頑童」林友茂（中）成為金氏世界紀錄最年長的羽球選手。記者劉肇育／攝影
「老頑童」林友茂（中）成為金氏世界紀錄最年長的羽球選手。記者劉肇育／攝影

即將邁入百歲人瑞的「老頑童」林友茂，經過6個月的申辦程序，在本月1日獲得金氏世界紀錄認證，以高齡98歲又29成為全球最年長的羽球選手，身為「健康大使」最佳典範的他，也以自己長壽又快樂的秘訣「存好心、說好話、做好事」來鼓勵大家。

民國11年8月15日出生的林友茂，樂天的個性以及始終保持年齡與心境成反比的生活態度，因而得到老頑童的稱號，在羽球場上他更是一名長年投入者，從50歲開始接觸羽球的他，曾連續38年在世界清晨盃父子雙打組的冠軍，還因此獲得主辦單位額外頒發賓士轎車做為獎勵。

而將成為百歲人瑞的林友茂，也在全球華人羽球聯合會會長吳俊彥協助下，於去年為他提出金氏世界紀錄申請，並且在經過6個月努力後獲得認證，以98歲又29天成為世界最年長的羽球選手。

吳俊彥指出，儘管在申請過程中一度因為難以提出出生證明受到刁難，但老頑童不僅提供了相關資料做為佐證，更重要的是他不斷參與賽事，讓比賽單位能提出證明，才有這次取得金氏世界紀錄的機會，「這次申請成功，全是他自己的功勞，也希望藉由這次老頑童的申辦成功，鼓勵其他老年朋友們繼續在他們的人生發光發熱。」

林友茂表示，從去年9月在全球華人羽球聯合會的協助下開始申請金氏世界紀錄到1日正式獲得認證，剛好花了200天的時間，「除了要感謝吳俊彥先生，也要『羽球之父』吳文達先生，他在1972年開始舉辦清晨盃，因為有清晨盃才有老頑童發揮的舞台，靠我一個人是做不到的，也要感謝兒子陪我打了38年，才能有這個好紀錄。」

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