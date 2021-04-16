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LPGA／樂天錦標賽次輪 徐薇淩繳73桿並列52名

中央社 / 台北16日電
徐薇淩出賽。 法新社
徐薇淩出賽。 法新社

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA樂天錦標賽次輪打下3鳥、4個柏忌，以高於標準1桿的73桿繳卡，兩回合累計以低於標準4桿的140桿、並列52名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）樂天錦標賽（Lotte Championship）總獎金達200萬美元（約新台幣5667萬），今天在夏威夷歐胡島的卡波雷（Kapolei）進行第2回合競桿。

日裔菲律賓籍的好手笹生優花（Yuka Saso）今天猛打9鳥、1柏忌，連續2天繳出低於標準8桿的64桿，累計以低於標準16桿的128桿，暫以2桿之差獨居排頭。

徐薇淩在LPGA樂天錦標賽首輪表現精彩，她共打下5個博蒂，且以沒有任何柏忌的完美演出，排名一度攻上並列第7。

可惜次輪徐薇淩表現有些震盪，前9洞博蒂、柏忌各一扯平，轉入後9洞後她雖在第10洞先打下小鳥，無奈自第12洞起連續4洞，就有3洞苦吞柏忌，直到收尾的第18洞才靠著再見小鳥止血，排名也下滑至並列52，所幸仍順利晉級後兩天決賽。

LPGA樂天錦標賽前2天打完，大會設低於標準桿3桿以上的141桿為晉級線，而同場參賽的台灣女將程思嘉今天小鳥、柏忌各2，以平標準的72桿做收，兩回合累計以低於標準2桿的142桿，以1桿之差無緣晉級。

另外李旻與前球后曾雅妮，也分別繳出149桿與160桿，前兩輪打完也提前出局。

日裔菲律賓籍的好手笹生優花。 法新社
日裔菲律賓籍的好手笹生優花。 法新社

樂天 LPGA 徐薇淩

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