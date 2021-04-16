PGA／潘政琮重返幸運地繳72桿 落後領先者10桿

我國高球好手潘政琮在本周重返幸運地美國南卡的希爾頓黑德島，參與曾在2019年奪下個人生涯首冠的RBC傳承賽，不過他在首輪賽事中僅打出高於標準桿1桿的72桿成績，暫時並列第81名。

總獎金710萬美元的RBC傳承賽在希爾頓黑德島舉行，從1983年開始，該賽事都維持在名人賽後的一周登場，僅有去年受到新冠肺炎疫情影響改至6月舉行，而我國好手潘政琮在2019年就曾在此賽事中以低於標準桿12桿的成績，抱回個人PGA生涯首冠，去年則是挑戰衛冕失利以並列第52名作收。

而本周潘政琮再一次重返幸運地，在今天的首輪賽事中雖然抓下3小鳥，但也吞下4柏忌，以高於標準桿1桿的成績繳卡，距離領先的澳洲選手史密斯（Cameron Smith）有10桿之差。

27歲的史密斯生涯曾拿下兩座PGA賽事冠軍，且都是靠著加洞延長賽拿下勝利，最近一冠是去年的夏威夷索尼公開賽，而去年的名人賽他也寫下個人生涯最佳的並列第2名，上周名人賽再打出並列第10名佳績。