蒙地卡羅網賽／約克維奇爆冷吞本季首敗 納達爾高效闖8強

蒙地卡羅名人賽於日前展開，也代表網壇正式迎接紅土球季的到來，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）延續紅土之王美名，今在16強中迎戰賽會第14種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），只花了55分鐘就以兩個6比1拿下勝利，取得晉級8強的門票，不過與同為世界頂尖好手的約克維奇（Novak Djokovic）呈現兩樣情，球王同樣在16強中面對英國好手伊凡斯（Daniel Evans），卻爆冷以6比4、7比5落敗，約克維奇開季10連勝就此告終。

此在蒙地卡羅賽奪下11座冠軍的納達爾，在對戰迪米特洛夫的賽前僅丟掉3局，展現火熱狀態，本場比賽納達爾完全沒有碰上破發點，並擊出17記致勝球，僅花55分鐘以兩個6比1解決迪米特洛夫，將兩人對戰優勢拉開至14勝1負。

紅土之王納達爾連續16次闖進蒙地卡羅賽最後8強。 歐新社。

這也是納達爾生涯以來，連續16次闖進蒙地卡羅賽最後8強，接下來納達爾將面對俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），生涯對戰以納達爾取得2勝0負暫居上風，不過2場勝利都是在硬地球場拿下。

但在球場另一端，球王約克維奇（Novak Djokovic）顯得不是這麼好受，面對生涯首度交手的男單26位好手伊凡斯，曾兩度在此地封王的他，全場出現高達45次非受迫性失誤，葬送開季連勝紀錄，最終伊凡斯以6比4、7比5擊敗約克維奇，不僅順利闖進8強，伊凡斯也終結對戰世界排名前6好手全敗的紀錄。

此戰狀況百出的約克維奇也坦言，這可能是近幾年下來打過最糟糕的1場比賽，「我真的很失望，也會加以改進檢討。伊凡斯明顯突出許多，他擊球的路線令人難以預測，也摧毀了我的比賽。」