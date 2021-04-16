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數據網站估台灣東奧可奪10牌 進步幅度居世界前10
東京奧運將於7月23日正式點燃戰火，美國數據網站「Gracenote」日前預測各國獎牌進步幅度的榜單，該網站分析台灣相比上屆巴西里約奧運的3面獎牌，本屆東京奧運有望拿下10面獎牌，進步幅度為世界第10。
根據此榜單，荷蘭被認為本屆可多拿27面獎牌，位居世界之冠，而東道主日本則以18面緊追在後，而台灣在2016年里約奧運靠著女子舉重53公斤級的許淑淨拿下金牌、58公斤級的郭婞淳奪銅，及女子團體反曲弓譚雅婷、雷千瑩、林詩嘉拿下第2面銅牌，總計以1金1銅，排名世界第50名。
雖然上屆奪金的舉重好手許淑淨已宣布退役，但根據體育署評估，除了再戰東京奧運的郭婞淳及羽球「世界球后」戴資穎具有奪下金牌的實力外，體操李智凱和唐嘉鴻、空手道文姿云、拳擊林郁婷和陳念琴、射擊楊昆弼、吳佳穎和田家榛、柔道連珍羚和楊勇緯，以及取得射箭滿額參賽的男女代表隊等，皆有機會在東奧取得不錯成績。
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