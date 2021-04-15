2021亞洲舉重錦標賽郭婞淳領銜出擊 17日起MOD愛爾達獨家直播

2021亞洲舉重錦標賽台灣時間4月17日(六)將在烏茲別克首都塔什干舉行，中華隊派出郭婞淳、方菀靈、陳玟卉、高展宏、陳柏任五位好手代表出征，力拚東京奧運參賽資格。MOD愛爾達電視為中華隊好手集氣，成功取得轉播權，從4/17(六)晚間10時女子49公斤量級決賽起，將完整呈現五位中華隊好手賽事，觀眾朋友可以透過中華電信MOD愛爾達體育2台(CH201)、體育3台(CH202)以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video，為中華健兒加油！

郭婞淳出戰59公斤級調整狀況 4/19(一)晚間7時登場

「舉重女神」郭婞淳目前是女子59公斤級挺舉(140公斤)、總和(246公斤)世界紀錄保持人，東京奧運參賽積分高居第一，這次亞錦賽郭婞淳抓、挺舉設定的開把重量分別為105公斤、135公斤，希望能穩定發揮實力，而這個量級中國隊預計派出陳桂明、羅小敏兩位女將出征，對郭婞淳來說會是很好的刺激。

中華隊好手全力爭取積分 增加奧運參賽席次

週六將率先在女子49公斤級登場的方菀靈目前在奧運積分榜位居第19名，她是目前抓舉(82公斤)、總和(183公斤)的全國紀錄保持人，至於參加女子64公斤級的陳玟卉目前位居積分榜第17名，個人最佳總和成績是在2019年IWF世界盃所締造的222公斤。

男子組部分，參加61公斤級的高展宏目前奧運積分位居第12名，他是目前抓舉、挺舉、總和三項全國紀錄保持人，最佳成績分別為126公斤、158公斤和283公斤，94公斤級的陳柏任去年在全大運三破全國，目前奧運積分位居第21，期待延續去年的好狀態，力爭積分，往前推進世界排名，爭取東京奧運參賽門票。

愛爾達體育台節目表查詢

【2021亞洲舉重錦標賽轉播時間】

4/17(六) 22:00 女子49公斤級決賽(方菀靈) 體育2台

4/18(日) 22:00 男子61公斤級決賽(高展宏) 體育2台

4/19(一) 19:00 女子59公斤級決賽(郭婞淳) 體育2台

4/20(二) 21:30 女子64公斤級決賽(陳玟卉) 體育3台(D-Live)

4/23(五) 22:00 男子96公斤級決賽(陳柏任) 體育3台

2021亞洲舉重錦標賽收視平台:

【電視平台】

中華電信 MOD 愛爾達體育 2 台(CH201)、體育3台(CH202)

【網路/行動平台】

- 中華電信HiNet影音 https://www.hinet.net/tv/

- Hami Video http://hamivideo.hinet.net/

- ELTA TV 愛爾達電視 http://elta.tv/